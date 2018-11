"Queda mucho por descubrir del mar y no hace falta irse a sitios poco explorados"

El técnico del Centro Oceanográfico, Joaquín Valencia-Vila, repasa hoy en una conferencia -a las 19.00 horas en el Fórum Metropolitano- la relación entre la ciudad y la exploración científica del mar. La actividad conmemora los 50 años del organismo, que continúa trabajando para "descubrir y conocer" el fondo marino.

- ¿En qué aspectos de la investigación científica marina de A Coruña se centra?

-En expediciones que partieron de aquí, como la del naturalista más importante de su tiempo, Alexander Von Humboldt, o importantes investigadores locales como José Cornide. Por aquí también pasó Graells, considerado el padre de la biología marina en España, o Alberto I de Mónaco, que realizó varios estudios sobre la pesca de la sardina.

- ¿Es curioso que todos estos investigadores hayan acabado en una ciudad que parece tan alejada de otros puntos?

-Sí, aunque durante el siglo XVIII, A Coruña tuvo una importante actividad comercial y cultural. Los ilustrados buscaban el conocimiento y cómo mejorar la economía. Por eso se interesaron por los temas marinos, pensando siempre en su aplicación para la pesca. Siguió así en el siglo XIX, cuando investigadores como Graells vinieron a A Coruña guiados por el peso de la pesa en la zona. Por eso se interesaron por este rincón. Fueron sobre todo iniciativas personales.

- ¿Con el fin de realizar una exploración científica del mar que continúa hoy?

-Claro. Aún queda mucho por descubrir y conocer del mar. Ahora mismo para hacer investigaciones interesantes no hace falta irse a sitios poco explorados. El Oceanográfico, por ejemplo, trabaja mucho en nuestro entorno cercano para intentar conocer este ecosistema, saber cómo se relaciona la dinámica marina con el plancton u otros seres del mar. Por no hablar de esos grandes fondos marinos que aún no se conocen muy bien. ¿Quién vive? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué comen?

- El Oceanográfico trabaja sobre estos aspectos desde hace 50 años, ¿cómo definiría esa actividad?

-El centro trabaja mucho en temas pesqueros, que puede ser lo más llamativo para la sociedad. Otro campo sobre el que se trabajó mucho es en el estudio de las fisiología de especies como el mejillón o la zamburiña para mejorar los cultivos. También tuvo una labor muy importante en las catástrofes marinas como el Mar Egeo o el Prestige.

- Dos naufragios que concienciaron a los gallegos sobre la importancia del mar, ¿hay que continuar trabajando en ese aspecto?

-Creo que ha cambiado enormemente la concienciación. Ahora hay muchísima información y creo que todo el mundo conoce los problemas medioambientales que tiene el planeta. Por lo menos la información la tienen, luego es otra cosa que actúen en consecuencia. Creo que las cosas han cambiado a mejor. Es cierto que tenemos problemas como el cambio climático, para el que la solución tiene que ser mucho más drástica por parte de todos. Desde los ciudadanos de a pie hasta las grandes administraciones. Sin duda.