La corporación urge de manera unánime al Gobierno la regeneración de la ría de O Burgo

"Es la enésima vez que traemos una moción al pleno sobre la ría de O Burgo". Así comenzaba la concejala del BNG, Avia Veira, su intervención para defender su iniciativa en el pleno sobre el estuario, que exigía que se apruebe de manera "inmediata" el proyecto para la regeneración de la ría y que haya presupuesto suficiente para ejecutar las labores y plazos "fijos y reales" para su finalización. El hartazgo de la nacionalista encontró apoyo en el resto de grupos, que votaron afirmativamente de manera unánime la moción, con una modificación introducida por el PP. Esta añadía a la petición de partida económica en los presupuestos del Gobierno central del año que viene, que se ejecute la consignada en las cuentas de este ejercicio. Finalmente, la corporación de manera conjunta apoyó la exigencia al Ejecutivo para que se lleve a cabo cuanto antes el dragado de la ría.

Pese al acuerdo entre los grupos, no faltaron reproches. El portavoz del PSOE, José Manuel García, reconoció que durante años el Gobierno "ha dado largas y contando milongas" pero prometió que ahora, con los socialistas en Madrid, se cumplirá la promesa, si el PP "no lo impide en el Congreso", en referencia a que puedan tumbar el proyecto de presupuestos para 2019. El grupo municipal popular, a través del edil Enrique Salvador, apuntó que su formación "siempre ha estado ahí" y apostilló que las promesas de la Xunta, con respecto a la ría, están cumplidas. Sobre el cambio de Gobierno central, criticó que los socialistas "no cogieron el guante que dejó Rajoy", en referencia a la partida que había reservada y que hasta junio tampoco había sido ejecutada. Por último, la concejala de Medio Ambiente, María García, hizo referencia a esta cuantía de un millón de euros calificándola de "clásico" ya que, recordó, se incluyó muchas veces sin llegar a invertirse.

La Declaración de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente se publicó hace más de un año pero nada se sabe del proyecto definitivo lo que ha motivado la vuelta a las concentraciones de los mariscadores.