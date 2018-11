El Ayuntamiento arrancará el año sin la aprobación definitiva de los presupuestos municipales

"Ya hay conversaciones para negociar el presupuesto". La concejala de Facenda, Eugenia Vieito, se mostró ayer confiada en que, a un mes y medio de final de año, puedan aprobarse en el pleno, de manera inicial, las cuentas para 2019 y dejar para el próximo año el visto bueno definitivo. La edil anunció que ya ha mantenido contactos con el PSOE para buscar su apoyo y que los pretende extender al resto de grupos, aunque teme no poder hacerlo con el PP: "La última vez que lo intentamos salieron corriendo". El diálogo con los socialistas aún no es profundo, reconoció, por lo que no pudo calificar la receptividad de estos: "Es pronto para prever un resultado positivo o negativo. Solo esperamos que haya colaboración". Pese a lo ajustado de los plazos, Vieito cree que un próximo pleno antes del 31 de diciembre dará el visto bueno inicial al presupuesto y añadió que "si todo va bien", quince días después, si no se presentan alegaciones, estará ya aprobado de manera definitiva. La portavoz del PP, Rosa Gallego, considera "imposible" que haya cuentas municipales antes de las elecciones de mayo y demandó al Gobierno local que prorrogue las actuales.