"No tiene sentido que para cumplir la ley haya que llamar a la Policía Local"

"Si nadie se queja de que robo, ¿no hice nada malo?". Con este ejemplo, el presidente de comerciantes del Área Obelisco critica la política del Concello con respecto a los manteros de la calle Real. Desde que la directiva de la entidad mantuviera una reunión en agosto con representantes del Gobierno local para pedir que reubiquen a los vendedores ambulantes, no ha habido ningún avance, pero cree que sería la solución. "La idea no es que se les retire el género", defiende Amor, pero alerta de que la llegada de las fechas navideñas agravará el problema de "espacio" de la céntrica vía peatonal. "La calle no es para llenar el suelo de cosas", recrimina el comerciante, que considera que la ausencia de actuación de la Policía Local es "escurrir el bulto" y que las normativas que prohíben este tipo de venta están vigentes.

Ante la decisión del Gobierno local y sin que hayan ofrecido un sitio alternativo a los manteros, Amor es tajante?: "Si solo actuarán por llamar, tendremos una persona dedicada a hacer llamadas".