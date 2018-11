Defensa mantiene en A Maestranza la venta de dos parcelas y solo prevé la cesión de la tercera

Un mes después de que el Concello y Defensa acordaran crear una mesa técnica con la que evitar la construcción de viviendas en los terrenos del Ministerio en A Maestranza, el departamento estatal mantiene el procedimiento de enajenación por venta directa de dos de esas parcelas, por la que una persona ha presentado un aval para adquirirlas. Según una respuesta de Defensa a este periódico, mientras continúa esta tramitación que afecta a dos parcelas, las negociaciones sobre la cesión de la otra al Ayuntamiento aún no han comenzado. El Gobierno local, que a través del alcalde llegó a solicitar la cesión gratuita de los solares alegando interés público, ya ha recibido la relación de terrenos de Defensa en la ciudad, con los que negociará el futuro de los de A Maestranza

La mesa técnica que hace un mes acordaron crear Defensa y el Ayuntamiento para evitar la construcción de viviendas en los tres solares del Ministerio en A Maestranza todavía no ha celebrado su primera reunión. Aunque no hay nada decidido sobre la finalidad de estas parcelas, para las que el Gobierno local rechaza el uso residencial, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) "continúa con los trámites del procedimiento de enajenación por venta directa" de dos de esos terrenos, por los que en el mes de julio una persona ingresó un aval para adquirirlos tras una subasta por los mismos que quedó desierta. Sobre la cesión del otro solar al Concello "aún no se han iniciado las negociaciones", responde Defensa a una pregunta remitida por este diario.

La reunión que en octubre mantuvieron en Madrid el alcalde, Xulio Ferreiro, y el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, determinó que las administraciones tratarían de llegar a un acuerdo antes de las elecciones municipales del próximo mayo para que en las parcelas de A Maestranza no se proyectase "nada en contra de los intereses de la ciudad", según destacó el edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, presente en el encuentro. Para ello, Defensa y el Concello examinarían el resto de propiedades que el Ministerio tiene en la ciudad, por las que el Ejecutivo local ofrecería opciones en esos terrenos para lograr que Defensa renunciase a permitir la construcción de viviendas, como establece uno de los puntos del convenio entre las administraciones firmado en 1984, por el que pactaron cesiones y edificabilidad de varias parcelas estatales. Lo que sí ya ha hecho el Invied es enviar al Concello la relación de sus inmuebles que le había solicitado, según añade en la respuesta a este periódico.

A la espera de la primera reunión de la mesa técnica, Defensa, "de acuerdo con lo dispuesto en su estatuto y en la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas", no ha paralizado el proceso de adquisición directa de los dos terrenos por los que nadie pujó hasta mayo pasado pero por los que un mes después una persona presentó una solicitud de compra, con el abono del 5% del precio fijado para cada uno de ellos. Ese comprador tiene "derechos adquiridos" sobre las parcelas, advierten fuentes de Defensa.

Esos dos solares suman casi 4.000 metros cuadrados y el Invied los puso por segunda vez a subasta por un valor conjunto de 11,84 millones de euros, rebajado en más de un 20% respecto a la puja inicial. Dos años antes también había quedado sin oferta una subasta por los tres solares, tasados en 24,8 millones, donde se levantarían bloques de hasta 300 viviendas, según especifica el plan general. La finca que no entró en la subasta de este año es la que Defensa llama "número 3", de forma rectangular y ubicada en paralelo a las instalaciones de la Hípica, por la que aún no se ha empezado a negociar.

El Concello no se opone a que se edifique en las parcelas de A Maestranza, pero siempre que sean construcciones de uso dotacional, como establece "preferentemente" el convenio de 1984, que "tolera" también el uso residencial. Para proteger los solares, el Concello ha puesto el veto, al menos por un año, a la construcción de viviendas en la zona mediante la suspensión de licencias de edificación en el ámbito, tal como aprobó el Gobierno local el mes pasado solo unos días antes de la reunión con el secretario de Defensa. En julio, el alcalde había remitido una carta a Olivares en la que apelaba al "interés público" para solicitar la cesión gratuita de los solares. La ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas recoge además que se puede paralizar la venta de los terrenos si se alegan razones de interés o fines públicos.

Uno de los aspectos que ahora el Concello y el Ministerio deberán acordar es qué aceptaría Defensa a cambio de la titularidad municipal de los terrenos de A Maestranza. El alcalde avanzó el mes pasado que estaría dispuesto a ofrecer la plusvalía que le corresponde al Ayuntamiento en el cuartel de A Grela, que es una de las propiedades estatales en la ciudad.

La devolución de los solares de A Maestranza es una reclamación apoyada por el Concello, la Comisión Aberta en Defensa do Común y el Congreso. Una semana antes de resolverse la primera puja PP, PSOE, Ciudadanos y En Marea votaron a favor de una enmienda socialista a una proposición no de ley presentada por En Marea en la Comisión de Defensa del Congreso por la que el Congreso instó al Gobierno de Mariano Rajoy a suspender la subasta y establecer una mesa de diálogo en la que Defensa y el Concello negocien el posible traspaso de los terrenos. Antes de la segunda puja, en enero de 2017, la proposición no de ley de En Marea salió adelante en el Congreso con el apoyo del PSOE tras acordar cambios en su contenido; el PP votó en contra al ver ilegal la petición de cesión gratuita.