Arangüena y Borrego, abiertos a hablar con los dos candidatos del PSOE para apoyarlos

"Los teléfonos echan humo". Tras la primera fase de las primarias en el PSOE el domingo, ayer arrancaron los contactos entre los distintos grupos con el fin de que los dos candidatos que luchan por el liderazgo del partido en las elecciones de 2019, José Manuel García e Inés Rey, agrupen la mayoría de los votos el próximo domingo, cuando los militantes vuelvan a acudir a las urnas. Rafael Arangüena y Juan Ignacio Borrego, que no consiguieron apoyos suficientes para la segunda vuelta, admiten estar dispuestos a escuchar a cualquiera de los dos candidatos y pedir el voto para ellos.

"Nos estamos reposicionando y pensando en el futuro global del partido", explicaba ayer Arangüena, que descartaba tomar posturas "previas" antes de escucharlos. El abogado apuesta por "pensar en el futuro global del partido" e intentar conformar "la mejor candidatura posible" para los comicios municipales de mayo de 2019.

El otro candidato que se queda fuera de la recta final de las primarias se presentaba ayer "abierto al diálogo", aunque reconocía que, con la candidatura de Inés Rey, el proceso sería una "continuación" de conversaciones previas. Borrego también apoya la creación de un "proyecto inclusivo" en la formación para recuperar el Gobierno local y defiende que es una "buena señal" que todos quieran negociar. Ambos se mostraban seguros ayer de que en los próximos días se intensificarán los contactos para llegar al domingo con un vencedor más definido, que reúna a la mayor parte de la militancia socialista de la ciudad.

Aunque los que fueran candidatos insistían en abrirse al diálogo, lo cierto es que la semana pasada fueron numerosos los movimientos al margen del actual portavoz del grupo municipal socialista e incluso hubo un intento de formar una propuesta conjunta con Inés Rey que finalmente no fructificó.

A esta situación se refirió ayer el propio García. "No se por qué no llegaron a término", se preguntó, mientras defendía que no existió en campaña ningún "planteamiento extremo o distanciado" entre ellos. Confía en llegar a acuerdo para un trasvase de votos e incluso apunta a una conversación con su contrincante directa: "Descartado no hay nada, hasta el último momento". Dice que "hay militantes que no tienen candidato" y, añade, "votarán en función de lo que creen".

La otra candidata, Inés Rey, destacaba ayer el importante porcentaje que había descartado votar el domingo al actual líder del PSOE en el Concello: "Hay un grupo muy grande, un 60%, que no ha optado por el portavoz municipal, cuya candidatura está sostenida por la dirección del partido, por el aparato". Además, da un paso atrás para afirmar que la suya no es una candidatura "personalista" sino "de personas, colectiva" por lo que pide "seguir sumando" apoyos hasta la votación del domingo. Defiende, además, la "sintonía" que existió entre las opciones alternativas a García por tener una idea parecida, apostilló, "en cuanto a la renovación".

El portavoz municipal fue el que más votos recibió el domingo, con 143, seguido de Rey, con 96. Arangüena, con 81 apoyos, y Borrego, con 70, quedaron fuera de la segunda vuelta, que se celebrará porque ninguno de los dos primeros superaron el 50% de los votos. En total, fueron 552 afiliados de la Agrupación Socialista los que acudieron a las urnas hace dos días.