Bici segura en Linares Rivas

La avenida Linares Rivas tiene una señal horizontal nueva desde el pasado fin de semana. Pintadas en el asfalto, en sentido entrada en la ciudad, hay cuatro bicicletas, una por carril, entre el paso para los peatones más próximo al acceso al puerto y la línea en la que se deben detener los vehículos antes del semáforo. En cada carril hay un pequeño rectángulo que encierra esas bicis. ¿Qué permite esta señalización? Son espacios de parada reservados para bicicletas en las intersecciones con semáforos que pueden utilizar los ciclistas para elegir su ruta de manera segura y continuar su recorrido si este no coincide con el carril bus.

"Con esa señal, los ciclistas pueden situarse en la calle de una manera preferente, segura y que respeta las normas de circulación", explican fuentes municipales. Un ejemplo en la misma zona: si un ciclista desea continuar por Linares Rivas para dirigirse a las calles Picavia o Juana de Vega, es más cómodo, gracias a la nueva señalización, que se sitúe en los dos carriles de la izquierda delante de los vehículos para desplazarse hacia esas calles que avanzar por el carril bici que se está construyendo en esa zona y que discurre por el lado derecho hasta enlazar con la parte que continuará por la acera en los jardines de Méndez Núñez.

El área de Mobilidade Sostible solo ha pintado hasta ahora esta señal en la intersección semafórica de Linares Rivas, pero prevé continuar con otras "según se vaya extendiendo la red ciclable de la ciudad", añaden las mismas fuentes. Otras ciudades, sin ir más lejos Santiago, también han optado por esta medida en determinados cruces urbanos.

"Es una solución adicional al carril bici que es positiva porque da más seguridad a los ciclistas. Se entiende que se haya colocado en Linares Rivas por ser un punto problemático con alta intensidad de tráfico. Cuando haya bicis se irá despacio pero sin bloquear el paso de los coches, no creo que lo entorpezca", opina Anxo Carracedo, miembro del Club Ciclista Riazor y usuario habitual de la bicicleta en sus desplazamientos por la ciudad.

Considera en cambio Carracedo que esta medida no debería circunscribirse al ámbito del carril bici, sino aplicarse de forma generalizada: "Las bicicletas circulan por toda la ciudad, no solo por los carriles bici, por lo que sería positivo que estas señales en cruces las hubiera en toda la red, no solo en la red ciclable".