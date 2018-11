El cambio del plan general para el parque del Agra se prolongará más allá del mandato

El TSXG lo avanza y fuentes municipales lo confirman. El Concello trabaja en la modificación del plan general para encajar la sentencia del solar de las Adoratrices. Eso sí, la tramitación no se completará antes de que acabe el mandato, con las elecciones del mes de mayo. Desde Rexeneración Urbana defienden que están plasmando criterios de valor patrimonial y amplitud de espacios verdes en la zona pero no avanzan cuándo enviarán el documento a la Consellería de Medio Ambiente para su evaluación ambiental estratégica. Hasta que se complete el proceso, el dueño del solar, Juan Carlos Rodríguez Cebrián, no podrá urbanizar en el citado terreno un edificio de 90 pisos, tal como le ha ordenado en su última decisión el alto tribunal gallego

El Concello ya ha iniciado la tramitación para modificar el plan general en la zona del Agra del Orzán afectada por la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con respecto al solar donde se encontraba la residencia de las Adoratrices. Pero el proceso, para componer el llamado parque del Agra, no estará completado en este mandato, que finalizará con las elecciones municipales del mes de mayo. Y es que, la Concellería de Rexeneración Urbana informa de que están trabajando en el documento pero que aún no se ha enviado a la Consellería de Medio Ambiente para la evaluación ambiental estratégica. Aún después de este dictamen, cuya espera se suele alargar varias semanas, restaría que el asunto pasara por el pleno para su aprobación inicial y, tras el período de alegaciones, volviera a por el visto bueno definitivo.

Fuentes municipales defienden que la nueva ordenación urbanística de la zona se está realizando con "criterios" que no existían en la actual configuración del plan general, como la protección de valores patrimoniales, en Viaxe de Visma o Camino del Pinar, y la intención de liberar "el mayor espacio posible" para zonas verdes. También se tiene en cuenta, explican desde María Pita, destacar el edificio del Observatorio y su escalinata. Ambos elementos acaban de incluirse en el catálogo del plan para ser protegidos de manera específica. Este cambio sí que ya pasó el trámite en la Xunta y fue aprobado de manera inicial en el último pleno.

El departamento dirigido por Xiao Varela recuerda que la sentencia sobre la parcela del Agra es una de las más de 20 que se acumula de mandatos anteriores y que tienen afección sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad. Sobre la última decisión del alto tribunal gallego del antiguo solar de la Adoratrices, en la que apoya la decisión del Gobierno local de negar licencia para construir al empresario coruñés Juan Carlos Rodríguez Cebrián, fuentes municipales insisten en que la tramitación del cambio en el documento urbanístico están en marcha aunque no ofrecen plazos concretos para su finalización o para el envío a Medio Ambiente.

La Concejalía de Rexeneración Urbana había descartado en 2017 conceder a la empresa Dricar, propiedad del empresario, licencia para un edificio de 90 viviendas en el citado terreno por ser suelo urbano no consolidado. Rodríguez Cebrián acudió a los tribunales para no tener que esperar a este cambio en el documento urbanístico que le concedería la calificación de urbano consolidado y, por tanto, permitiría la construcción. El propio documento judicial apunta a que es evidente que el Ayuntamiento está trabajando en estas gestiones por "la contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción de un conjunto de modificaciones puntuales del PGOM".

Este recurso planteado por el empresario proviene de una sentencia de 2015 en la que se hacía referencia al conflicto entre las partes por la calificación del terreno en el plan general de 2013. Que la parcela fuera suelo urbano no consolidado supondría la cesión del 10% de la edificabilidad al Concello pero el TSXG admitió la petición de Dricar, aunque solo le permite edificar en parte de ella.

Este fallo modificó las características del denominado parque del Agra por lo que el departamento de Rexeneración Urbana debe ahora encajar toda la edificabilidad que los propietarios tienen reconocida en la zona con la disposición de una área verde que ha sido reclamada por los vecinos desde hace años. En un barrio con una densidad muy alta, los residentes se quejan de no contar con una zona de esparcimiento cercana. Además, el Concello negocia con el Servicio estatal de meteorología vaciar el edificio del Observatorio para destinarlo a usos sociales.