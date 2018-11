Educar en la igualdad de género tiene premio

El colegio María Pita impulsó el curso pasado el proyecto Tripulando a igualdade con el objetivo de fomentar la igualdad de género en su comunidad educativa y prevenir la violencia. Una iniciativa que ha llamado la atención del Ministerio de Educación y Formación, que ayer le entregó al centro coruñés el Premio Irene: la paz empieza en casa. "Es el reconocimiento al esfuerzo y la dedicación. Hemos metido muchas horas, no solo docentes, en el proyecto. Nos ha abrumado el galardón", expone la coordinadora de Tripulando a igualdade, Helga Vázquez, quien confiesa que no fue capaz de recitar entero el discurso de agradecimiento. "No solo es un premio a estos meses, es toda una trayectoria en la que nos hemos centrado en coeducar", apunta.

Los Premios Irene, con una dotación económica de 10.000 euros, nacieron en el 2006 para reconocer las experiencias de centros educativos de enseñanzas no universitarias que contribuyen a la prevención de la violencia machista. "Es un impulso. Esto nos da alas para continuar en el mar de la igualdad", comenta ilusionada.

El colegio María Pita, que siempre ha trabajado sobre los valores de igualdad y respeto, empezó este proyecto a raíz del premio Concepción Arenal que otorga la Diputación. "Gracias a eso empezamos a desarrollar actividades y contamos con el apoyo del equipo directivo y de las familias de los alumnos, que han colaborado muchísimo", dice la profesora de Educación Infantil.

Durante el curso, se han realizado actividades de iniciación a la robótica y realidad aumentada, siempre con la temática de la igualdad como protagonista, y se han desarrollado varias jornadas de formación para la comunidad educativa. "El profesorado ha creado material exclusivo y pionero sobre esto", añade. Los pequeños también han tenido contacto con mujeres con un papel importante en la sociedad, como la gaitera Susana Seivane, y se han implicado en la creación de un libro viajero.

"La premisa es el respeto sobre los géneros", explica Helga Vázquez. Esta actividad continúa en el centro, según la coordinadora del proyecto, ya que se está "recogiendo el material para editarlo" tanto en plataformas digitales como en papel. "Esto será posible gracias al Premio Irene", reconoce.

Vázquez asegura que la respuesta de los alumnos a este programa es "bastante positiva" y avanza que se trata solo de un pequeño paso de los muchos que prevén llevar a cabo. "Haremos más actividades y, si cabe, con más ilusión", expone entusiasmada.