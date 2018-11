"No es que los 'manteros' no quieran cotizar, es que la ley no se lo permite"

La Policía Local tiene orden de no actuar de oficio contra los manteros de la calle Real y los comerciantes piden que se les busque una ubicación alternativa. La abogada de la ONG Ecos do Sur, Elena Maison, relata las dificultades de estos migrantes para poder obtener la residencia y, por tanto, regularizar su situación laboral.

- ¿Por qué los manteros de la calle Real no organizan un mercadillo como piden los comerciantes de la calle Real?

-La ley de extranjería es una ley muy perversa. Entendemos las quejas de los comerciantes pero creemos que hay una parte que no se visibiliza. Dicen que no cotizan, que no pagan impuestos? y ahí es donde entra la ley. No es que no quieran cotizar o ser autónomos, o no quieran hacer mercadillos, sino que la ley no se lo permite. No es que no quieran, es que no pueden. Es la grandísima diferencia. Para que un vendedor ambulante africano mantero de calle Real pueda ser autónomo necesita un permiso de residencia.

- ¿Y cuáles son los requisitos?

-Se les pide arraigo; estar tres años en España. Y después de esos tres años, una serie de documentación, más fácil o difícil. Pero hay que estar tres años en situación irregular. Así que, generalmente, en esos tres años la venta ambulante es lo más fácil, más conocido entre ellos, con más posibilidades de subsistencia.

- Aunque tengan un contrato, ¿no pueden pedir la residencia?

-No se puede contratar a nadie antes de tres años. No hay empresa que pueda regularizar a un extranjero.

- ¿Pero hay empresarios que están interesados?

-Es enrevesado. Existen, nos encontramos con empresarios o empleadores que sí quieren contratar a algún trabajador, pero la ley no lo permite. Y lo mismo sucede con cuenta propia. Se habla de un mercadillo para que no haya confrontación con el pequeño comercio, pero, ¿vas a crear un mercadillo de gente en situación irregular? Hasta podría ser un fomento de la irregularidad. O pasa por un cambio de ley de extranjería o la situación es compleja, porque no tienen alimento que llevarse a la boca.

- ¿La única opción sería el cambio de la normativa?

-Para mí es absolutamente la clave. Si quiero montar una gran empresa, con una inversión de bastantes euros, sí se me permitiría ser residente. Pero si quiero ser un autónomo o pequeño comerciante o formar parte de un mercadillo tengo que estar tres años. La excusa era el efecto llamada pero al final es un fomento de la irregularidad. La gente que está tres años trabaja, pero en trabajos precarios, no tienen derechos laborales... Están fuera del sistema, pero trabajan. Debería plantearse que se pueda contratar a una persona que pase por los filtros de extranjería, que se evite que haya trampas, con filtros, pero no un fomento de irregularidad como establece esta ley.

- Una vez pasan los tres años sí que se necesita un contrato.

-Se exige que se presente contrato de un año de duración y jornada completa. Es muy complicado encontrar esa tipología de contrato siendo español o residente o irregular. Además, es una especie de pre-contrato. Un compromiso. Se queda esperando a surtir efecto, a que Extranjería autorice al ciudadano a trabajar, un proceso que dura tres meses aproximadamente. Y luego está el miedo. Atendemos a gestorías o empresarios que llaman por el miedo a que está ilegal, por si les 'cogen'... Hay mucha información que dar, al margen de que conseguir esta duración de contrato es complicado.

- Supone un freno importante.

-Hay mucho, muchísimo obstáculo. La crisis agravó las condiciones laborales en general, no solo de los migrantes sino de todo el mundo. Y ahora estamos en un sistema precario laboral general, para toda la población. Así que un contrato laboral de un año es difícil.

- ¿Por qué se establecieron los tres años de arraigo?

-Se pretendía parar un efecto llamada. Si entras en España y puedes trabajar, llamas a más gente que haga lo mismo. Pero lo que es un fomento del trabajo irregular porque genera que estás trabajando los tres años. Con la renta social municipal se da acceso a una prestación a personas sin permiso, pero hasta ahora no había nada. Y hablamos de A Coruña, pero otros concellos no tiene ese tipo de ayuda. Si pudieran trabajar con contrato, independientemente del tiempo que lleven en España, sería un beneficio para todos. La gente no migra para pedir ayudas.

- ¿En el caso de la calle Real poder regularizar la situación al margen del tiempo en España sería la solución?

-Sería más fácil intervenir en el conflicto con comerciantes, que lo estamos viendo. No tienen un conflicto en sí, sino con una situación que se puede considerar injusta para los dos lados. Si pudieran hacer algún tipo de cooperativa de artesanía o algo, pero sin papeles no se puede. Si no llevan tres años no pueden iniciar una cooperativa.

- ¿De cuándo es la ley?.

-Es del año 2000 pero se han hecho muchas modificaciones y no se ha mejorado. Se podrían mejorar los plazos porque el movimiento migratorio lo va a seguir habiendo. Cambian los países, a veces, cambian las situaciones... Por ejemplo, ahora el flujo de venezolanos es muy significativo. Pero si una persona se tira al mar y se juega la vida no hay nada que lo vaya a frenar.

- Los manteros suelen ser africanos, ¿sigue llegando población de este continente?

-Sí, seguimos recibiendo y la percepción que tengo es que no ha descendido.