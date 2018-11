La entidad vecinal del barrio exige que todo el parque del Agra sea zona verde

La asociación de vecinos del Agra do Orzán defiende que los 31.814 metros cuadrados del polígono conocido como parque del Agra se destinen a zona verde, ya que con el diseño actual solo son 14.283 metros los que tendrán ese uso, ya que el resto se dedicará a espacios libres y a la construcción de viviendas. "Ahí no hay que edificar absolutamente nada", manifiesta el presidente de la entidad vecinal, Ricardo Seixo, quien propone realizar permutas de los terrenos edificables con sus propietarios.

"Consideramos que para los habitantes que hay en el barrio ese espacio es necesario", señala Seixo, quien considera que incluso con todo el polígono no se cumpliría la recomendación de la ONU sobre la superficie de zonas verdes en relación con la población. Seixo advierte además que el cambio del plan general para modificar la calificación de parte de la parcela de la empresa Dricar en el solar de las Adoratrices reducirá en 3.163 el espacio previsto para la zona verde y que, además, hay que tener en cuenta el aprovechamiento real del suelo del parque, en el que las fuertes pendientes existentes en algunos puntos impedirán su disfrute por la ciudadanía.

Coincide con el Gobierno local en que la modificación del plan general en esta zona no podrá aprobarse en este mandato, al tiempo que critica a los sucesivos gobiernos municipales por la gestión de este proyecto. "Las cosas van para largo cuando no se toman en serio", critica Seixo, quien recuerda que esta iniciativa se remonta a principios de siglo y que las carencias de espacios verdes en el barrio "no son de ahora".

Seixo considera que debe negociarse ya con el Ministerio de Medio Ambiente el derribo del muro del recinto del Observatorio en la calle Canceliña para hacer uso de su jardín porque tiene un "coste ridículo" y destaca que mantuvo conversaciones con la subdelegada del Gobierno, Pilar López Rioboo, para que mediara sobre esta actuación, pero aprecia "falta de interés" en su ejecución. Seixo recuerda que en la campaña electoral de 2015 Carlos Negreira aseguró que ya había acordado con el Gobierno central la eliminación del muro y tras los comicios se demostró que no había ninguna negociación.

"Esto no se tuvo en cuenta nunca ni se está teniendo ahora tampoco", denuncia Seixo, quien comenta que frente al argumento de que no hay fondos para este proyecto resalta que los hubo para las obras de la Marina en el mandato del partido Popular o la nueva cubierta del estadio de Riazor en el de Marea Atlántica.

"Al Concello casi le vino bien que la sentencia del Supremo", señala sobre la resolución que ordena reclasificar como suelo urbano consolidado parte de la parcela de las Adoratrices, ya que eso supone paralizar la tramitación del plan urbanístico hasta que se efectúe ese cambio. Seixo se pregunta por qué el Concello no llevó ya a cabo la modificación del plan general sobre esos terrenos ni se reunió con los propietarios de suelo en el polígono. "Si el interés por hacer el parque es el mismo que en este mandato, quedará para el próximo y el siguiente y así sucesivamente".

A pesar de que expresa su satisfacción por la protección concedida por el Gobierno local a todo el trazado del acueducto desde Visma hasta el paseo de los Puentes, incluido el tramo de la calle Almirante Mourelle, y al camino del Pinar, Seixo reclama que el proyecto del parque del Agra incluya también la recuperación del molino de A Gramela.