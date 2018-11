La Fiscalía pide nueve años para un hombre por abusar de dos niñas hermanas

Un hombre acusado de abusar sexualmente de dos hermanas en su domicilio negó haber tenido una conducta "inapropiada o rara" con las menores, sobrinas de la exnovia de su hijo. La Audiencia Provincial celebró ayer el juicio contra el hombre, para quien la Fiscalía pide nueve años de cárcel por, presuntamente, abusar de las niñas cuando tenían 11 y 12 años.

"Si lo hice no lo recuerdo, pero no lo hice", declaró el procesado ante el tribunal que le juzga por unos hechos ocurridos en 2013. La Fiscalía sostiene que el hombre aprovechaba que las menores no estaban acompañadas para no ser visto por adultos. La hija del acusado ha reconocido ser testigo de los "tocamientos" de su padre a las niñas.