Concienciar sin invadir

Parte del equipo de programa ´Coida de ti, coida do teu´, anoche, en los jardines. carlos pardellas

¿Cómo hacer que un grupo de jóvenes de botellón se abra a escuchar argumentos sobre los riesgos del consumo de alcohol? ¿Cómo intentar razonar con ellos a las dos de la madrugada sobre que su tiempo de ocio no es incompatible con el respeto al espacio público en el que se esparcen? El área de Xustiza Social e Coidados ha puesto en marcha, con este objetivo, un programa piloto que se desarrollará en Méndez Núñez los jueves y los sábados durante el próximo mes. La propuesta parte de la base de que los técnicos de calle allí desplazados no realicen una intervención "invasiva" que cause más rechazo que aceptación entre los grupos que se concentran en el parque a beber, sino que establezcan mecanismos y "espacios de confianza" donde, sin forzar la situación, puedan introducir ciertos mensajes que dejen poso en los jóvenes.

En estos términos se explicaba ayer en los jardines, cerca de las doce de la noche, el coordinador del programa, Borja Quintela. La lluvia frustró el botellón y, con él, la primera velada para esta experiencia piloto. El plan, para cuando haya usuarios, es que los cinco monitores especializados se dividan en dos equipos. El primero se encargará de repartir bolsas de basura entre los jóvenes e informarles de una serie de incentivos que los animen a dejar como encontraron el espacio público y patrimonio histórico.

Así, los que limpien sus restos y acudan a depositarlos en un punto base de recogida formado por varios contenedores, recibirán una rifa para participar en un sorteo semanal de entradas para actividades de ocio saludable, como una sesión de Escape Room, paintball o karting, para el ganador y otros tres amigos. Los sorteos se realizarán los lunes siguientes en el centro cívico de Os Rosales. El segundo equipo se dispondrá precisamente en este punto limpio, donde la intención es iniciar charlas informales con los jóvenes que vean con mayor receptividad para tratar de "incrementar en ellos la percepción del riesgo de consumo de alcohol y del necesario cuidado del patrimonio", según explica el Concello. Se les informará asimismo de las alternativas de ocio para menores de 30 años que desarrolla el Concello dentro del programa Nocturnia de manera gratuita.

En primer lugar, explica el coordinador del proyecto piloto, se trata de que se responsabilicen respecto al espacio común público en el que están y realicen un buen uso de él. En segundo lugar, intentarán que se acerquen al punto de concienciación, teniendo siempre presente que se encuentran en su tiempo de ocio, para recibir una serie de mensajes sobre el cuidado, no solo del medio natural, sino también de su salud.