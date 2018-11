¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Concierto de Patricia Moon en el Garufa Club

22.30 horas. La compositora y cantante Patricia Moon interpreta en el Garufa Club los temas de su tercer disco, Rock & Love. El precio de la entrada es de ocho euros.

Garufa Club

Riazor, 5

►Noche de indie-pop con Carolina Durante

21.30 h. Canciones como Niña de hielo o 300 golpes sonarán esta noche en Le Club de la mano de Carolina Durante, que aterrizará en la ciudad como parte del ciclo Son Estrella Galicia.

Le Club

Rey Abdullah, 13

►Música urbana en el Chalana Royal Club

01.00 horas. El beatmaker Judah regresa al Playa con una nueva sesión del Chalana Royal Club, que celebra su segundo aniversario al ritmo de la música más vanguardista.

Playa Club

Andén de Riazor, s/n

►Fernando Bermejo presenta su libro

19.30 horas. El escritor visita la librería Lume para presentar su libro La invención de Jesús de Nazaret. Historia, ficción, historiografía, en el que investiga la figura de Jesucristo.

Lume

Fernando Macías, 3

►Recital de música y poesía con Aldaolado

21.00 h. El dúo, integrado por Lucía Aldao y María Lado, protagoniza el espectáculo Con dez poemas por barba, en el que mezcla la poesía con las composiciones musicales.

Sala Gurugú

Agra do Orzán, 3

►Espectáculo contra la violencia de género

18.00 horas. Artistas como Clara Gayo, Atenea García y Artemisa Semedo ofrecen A Marabunta, una jornada de performances pensadas para luchar contra el feminicidio.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Brais Morán interpreta 'No mato do desespero'

22.30 horas. Brais Morán, ganador del premio Martín Códax 2018, lleva al escenario de la sala Mardi Gras su nuevo trabajo discográfico, No mato do desespero.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Encuentro con la escritora Elba Pedrosa

19.30 horas. Elba Pedrosa propone métodos para encender la inventiva con su obra Despertando la creatividad, de la que hablará acompañada de Javier Pintor.

Espazo Lector Nobel

Padre Feijóo, 1

►O director Cándido Pazó recupera a súa 'Commedia' co gallo do 25 aniversario da súa primeira representación, que o elenco realizaba en 1993 na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia

Sábado

►Loquillo celebra sus 40 años de música

José María Sanz, conocido como Loquillo, repasa su trayectoria musical con su gira 40 años de Rock and Roll Actitud, que hará una parada en el Coliseum.

22.00 horas

►Directo de Christina Rosenvinge

Christina Rosenvinge, voz icónica de los 90 con temas como Chas y aparezco a tu lado, continúa su carrera en solitario con Un hombre rubio, que tocará en Le Club.

22.00 horas

►Jornada sobre Antonia Ferrín

El ciclo As curiosas comienza con una jornada sobre Antonia Ferrín Moreiras, que reunirá música y una lectura sobre astronomía en el Planetario.

19.30 horas

►Gala a favor de Sonrisas de Bombay

El Fórum Metropolitano acoge una gala de baile a beneficio de la iniciativa Girl de Sonrisas de Bombay, en la que participarán ocho escuelas de danza.

18.00 horas

►O director Cándido Pazó recupera a súa 'Commedia' co gallo do 25 aniversario da súa primeira representación, que o elenco realizaba en 1993 na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia

Domingo

►'Show' circense de Pistacatro

Pistacatro Productora de Soños ofrece en el teatro Colón el espectáculo Arnoia Arnoia: O circo da casa pequena, una pieza inspirada en la obra de Méndez Ferrín.

12.00 y 19.00 horas