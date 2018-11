El PP acusa al Gobierno local de "falsear" datos del contrato de jardines históricos

El Partido Popular acusó ayer a la concejal de Medio Ambiente, María García, de "falsear" los datos del contrato de mantenimiento de jardines históricos, que el Concello pretende rescindir a la concesionaria, para "ocultar su falta de capacidad para gestionar los servicios públicos". El Gobierno local inició el proceso para retirar el contrato a la empresa Imesapi por incumplimientos graves de sus obligaciones, pero los populares niegan que en el mismo solo se exija dos trabajadores para mantener los siete jardines incluidos en el servicio, ya que asegura que el concurso se fijaban seis y con un coste de 136.000 euros.

Para el PP, María García "manipula los datos al declarar que los trabajadores no tenían unas condiciones dignas", a lo que añadió que si la empresa no aportó todo el personal necesario fue "porque la concejalía no fue capaz de comprobarlo".

Sobre la nueva licitación del contrato que García anunció, los populares estiman que no incluirá "ninguna prestación nueva" sobre el anterior contrato, pero se aumentará el precio del contrato en un 80%, frente al 45% mencionado por la concejal, ya que el coste inicial pasa de 262.546 a 471.735 euros.

El PP culpó a García de intentar "tapar su ineficacia e incapacidad" acusando al anterior Gobierno local del diseño del contrato que se anulará pese a que es "perfectamente legal", para lo que recordó que fue obligada por los tribunales a mantenerlo. Según esta formación, el pliego de condiciones del concurso fue "ejemplar" y eliminó "todo tipo de criterios subjetivos en la valoración de las ofertas".