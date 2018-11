Rey refuerza su opciones en las primarias del PSOE con una alianza con Borrego

La candidatura de la abogada Inés Rey para liderar el proyecto socialista a las elecciones municipales gana fuerza a pocas horas de la votación, que se celebra mañana, frente a la del portavoz actual en el Concello, José Manuel García. Juan Ignacio Borrego, que quedó descartado en la primera vuelta de las primarias, decidió ayer apoyar a Rey, por lo que, proyectando los resultados, esta sumaría a sus 96 votos, los 70 conseguidos el pasado domingo por su ahora aliado. Tras una semana de negociaciones, la abogada ha logrado el respaldo del empresario del audiovisual. En principio, afirman fuentes socialistas, no se ha pactado ninguna posición en una posible lista electoral pero todo apunta a que la presencia del grupo de Borrego en dicha candidatura no sería residual.

Mientras se mantenía este acercamiento entre Borrego e Inés Rey, a cierre de esta edición, Rafael Arangüena, el tercer posicionado en la primera vuelta, con 81 votos, descartó decantarse públicamente a favor de ninguno de los dos aspirantes. Fuentes de su candidatura comentaron que, hasta el día de hoy, es decir, a pocas horas de que los socialistas tengan que ir a las urnas, no se comunicará una decisión. Es más, abren la puerta a que el abogado no apoye ninguna de las dos opciones públicamente y que solo se mueva o se pronuncie de manera interna. Fuentes socialistas apuntan a que no hay unanimidad en el conjunto de los militantes que lo votaron.

Durante toda la jornada de ayer, explican desde su entorno, las llamadas y reuniones fueron de puertas para dentro, con aquellos que secundaron su candidatura y que, ante su eliminación de la segunda vuelta, dudaban de a quién apoyar. Según otras fuentes, habría intentado convencer a sus seguidores para que optaran por la abogada.

El actual portavoz del grupo municipal socialista en el Concello, José Manuel García, ganador de la primera ronda con 143 votos, descarta que estos vayan a votar mañana "en bloques". Considera que esta es una estrategia del pasado y apuesta por un voto "libre y personal". Es por ello que relata que, esta semana, él y su equipo se han dedicado a conversar con aquellos que apoyaron a Borrego o Arangüena para intentar convencerles de manera individual.

La abogada afirmó la semana pasada que, tras quedar en segunda posición en la primera vuelta, quería "seguir sumando gente" en su proyecto. "Hemos obtenido un respaldo muy importante y aspiro a que ese respaldo sea todavía más amplio el domingo", anunció. Para ello ha trabajado estos últimos días, apuntan fuentes de su equipo, en negociar con los dos candidatos descartados para intentar incorporarlos. Una línea táctica en la que ya habían realizado avances antes de la primera vuelta de las primarias y que finalmente no se plasmó en una candidatura conjunta para hacer frente a García, al que arropó el sector de la exsecretaria general de la agrupación Mar Barcón y el de la actual Ejecutiva, comandada por Eva Martínez Acón.

Los cuatro socialistas que aspiraban a liderar el partido en los comicios de 2019 hablaron en la campaña y tras la primera votación de la necesidad de unificar el PSOE. Tras la votación de mañana, a la que están llamados 552 afiliados, se verá si el ganador sumará en sus filas, en la futura lista para las elecciones municipales de mayo, a miembros de las otras familias.