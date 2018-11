"El AVE solo va a afectar en el aeropuerto de A Coruña a los vuelos de ocio a Madrid"

El comité de empresa del aeropuerto de Alvedro, que representa a los trabajadores de AENA en la terminal, acaba de renovarse y de elegir a Gustavo García como su nuevo presidente. El dirigente sindical considera que los cálculos sobre el futuro tráfico de la terminal coruñesa que figuran en el borrador del nuevo Plan Director son inexactos y culpa a AENA de no respaldar el crecimiento de estas instalaciones, en las que aprecia un potencial que no es admitido por la empresa pública, a la que exige que efectúe las inversiones necesarias para incrementar el número de pasajeros y la mercancía transportada

- ¿Qué opina sobre la última cifra de tráfico de Alvedro, que deja muy cerca los 1,2 millones de viajeros previstos por el nuevo Plan Director para 2021?

-Es prácticamente seguro que los vamos a alcanzar y eso significa que el Plan Director se quedó corto y ya el primer año en el que estará vigente, lo que demuestra que sus previsiones eran inexactas y que AENA, una vez más, se ha equivocado respecto a este aeropuerto. Eso es una prueba de que no tiene ningún interés para AENA, de la que los trabajadores siempre nos temimos que pretendiera con la crisis, cuando bajamos a 600.000 pasajeros, que entráramos en el grupo 3 de aeropuertos y limitar el horario operativo a ocho horas, lo que representaría prácticamente la muerte de Alvedro y un desastre no solo para A Coruña, sino para todo el norte de Galicia. Este aeropuerto ha sobrevivido gracias al interés que siempre han tenido los partidos con representación en el Ayuntamiento, así como la diputada en el Congreso Yolanda Díaz y los medios de comunicación.

- ¿Tiene Alvedro capacidad para aumentar su tráfico?

-Creemos que sí, pero para eso es imprescindible que se lleve a cabo cuanto antes el Plan Director, por lo menos la primera parte, que implica trasladar a la otra parte de la pista la aviación general, la escuela de pilotos y el hangar del Helimer. Y eso puede hacerse en un plazo de tiempo muy corto porque en ese otro lado hay terreno suficiente y las expropiaciones necesarias son muy pocas.

- ¿Qué se conseguiría con esas actuaciones?

-El tamaño de la plataforma para los aviones sigue siendo limitado porque hace unos cinco años, cuando se habló que viniera Turkish Airlines, una de las excusas que puso para no hacerlo era que la plataforma era muy pequeña. Solo era una excusa, pero no podemos permitir que las compañías la utilicen. Si enviamos al otro lado esas instalaciones, liberaríamos bastante plataforma para los aviones. Más adelante se podría acometer el aumento de la terminal y la ejecución de la vía rápida de servicio a la cabecera 03 para lanzar los aviones más rápido y despejar la pista.

- ¿Es necesaria ya la ampliación de la terminal de pasajeros?

-Pensamos que sí. Para justificar que no se hiciese, AENA siempre dio datos contradictorios, como que era para dos millones de pasajeros, luego dijo que para dos millones y medio y la última vez, que 2,3 millones.

- ¿Hay problemas en el día a día por el tamaño actual de la terminal?

-En horas determinadas, cuando coinciden varios vuelos, como a primera hora de la mañana, se nota que está limitada. Ya antes de la crisis llegamos a nuestro récord, que fue de 1,3 millones de pasajeros, por lo que creemos que es necesario acometer la ampliación del edificio.

- ¿Está preocupado por las alegaciones presentadas al nuevo Plan Director?

-El alcalde de Oleiros presentó alegaciones por la huella sonora de los aviones en su municipio, pero creemos que eso no justifica que no se aumente la capacidad de un aeropuerto. En cuanto al Concello de Culleredo, con las expropiaciones que están previstas, creemos que su alcalde debe defender a sus vecinos, pero también los mil puestos de trabajo directos e indirectos que crea el aeropuerto, principalmente en su municipio.

- Culleredo afirma que el crecimiento de Alvedro no será el que figura en el Plan Director porque el AVE lo reducirá.

-Pero se trata del crecimiento esperado por AENA, del que se ha demostrado que es falso. Ya hemos cumplido tres años antes el volumen de pasajeros que se esperaba para 2021. Y AENA lo justifica por la llegada del AVE, cuando todavía no se sabe cuándo lo va a hacer ni el impacto que va a tener, porque este es un aeropuerto eminentemente de negocios y los ejecutivos lo que pretenden es viajar y volver en el mismo día.

- ¿Considera entonces que el AVE no va a afectar mucho a Alvedro?

-Van a estar más afectados Santiago y Vigo que A Coruña porque se estima que la duración del viaje a Madrid desde aquí no va a ser inferior a cuatro horas y es imposible que un ejecutivo emplee ese tiempo para ir y otro tanto para volver. Únicamente va a afectar en Alvedro a los vuelos de ocio a Madrid, que son los menos, y además solo a Madrid, cuando tenemos mucho potencial de crecimiento a Barcelona, ya que costó mucho lograr la tercera conexión diaria y ya están todos los vuelos completos. La última vez que nos reunimos con el concejal de Economía, Alberto Lema, coincidimos en que podía haber una cuarta conexión con Barcelona y que sería rentable.

- El tráfico con Madrid y Barcelona funciona de forma adecuada, pero ¿y el resto de conexiones?

-Los de Valencia y Canarias están bien, mientras que el de Bilbao no deberían haberlo suprimido porque tenía una buena ocupación a pesar de tener un horario malísimo, ya que salía a mediodía. Si hubiera tenido el del vuelo desde Santiago habría tenido muchos más pasajeros aquí que desde Lavacolla.

- ¿Serían viables nuevos enlaces desde Alvedro?

-Siempre hemos defendido que la mayor parte de pasajeros de negocios y de ocio de Galicia está en A Coruña y su comarca, ya que es la más riqueza tiene de Galicia gracias a Inditex, que por falta de espacio en este aeropuerto las ha montado en el de Santiago. Este aeropuerto tiene mucho potencial de crecimiento, pero hace falta dotarlo de infraestructuras. El aparcamiento provisional que se hizo junto a la nacional 550 tiene que tener otra utilización, ya que se podía haber dedicado a una nave de carga mucho mejor que la que tenemos actualmente.

- ¿Influye eso en que el tráfico de mercancías sea tan reducido en Alvedro?

-Por supuesto, si es tan bajo es por culpa de que la terminal de carga es ridícula. Ni siquiera es una auténtica terminal de carga, ya que tiene una nave pequeñísima que ni siquiera admite la entrada de un camión, por lo que hay que bajar la carga con un ascensor, por lo que no es operativa. Tiene que tener muelles para el acoplamiento de los camiones directamente a la nave.

- ¿Confía en que pueda implantarse el apoyo a la navegación por satélite para acabar con los desvíos de vuelos?

-Esa petición la hemos planteado desde hace años porque no acabará con todos los desvíos, pero sí con parte de ellos. La gente se sorprendería de lo ridículo de la instalación que se precisa, ya que se trata de un equipo de comunicaciones de 1,20 metros de altura y uno de anchura, además de una antena de tres metros. Pero tiene que tener una guía de aproximación mediante coordenadas de GPS y eso es lo que está alargando AENA para no colocar la instalación. El avión calibrador está viniendo a Alvedro para otras misiones cuando podía hacer al mismo tiempo la calibración de ese equipo. Creemos que AENA está alargando deliberadamente la calibración de la aproximación por GPS de la cabecera 03, pero no sabemos por qué. No entendemos cómo no se ha instalado.

- ¿Sigue siendo necesaria la conexión directa de la autopista con el aeropuerto?

-Creemos que sí. Es algo tan ridículo que cuando en Pontevedra instalaron un Carrefour, le dieron acceso directo de la autopista. ¿Cómo es posible que allí se hiciera para un centro comercial y aquí no para un aeropuerto?

- ¿Favorecería los accesos, que ya mejoraron gracias a la tercera ronda?

-Con la tercera ronda mejoraron, pero los pasajeros de la provincia de Lugo y de Ferrol preferirían un acceso directo por la autopista, porque este también es su aeropuerto.