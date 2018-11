La abogada Inés Rey será la candidata del PSOE a la Alcaldía coruñesa en las próximas elecciones municipales. Liderará la agrupación de cara a los comicios tras vencer ayer en la segunda ronda de primarias a José Manuel García con 215 votos frente a 178 y con diez en blanco. La participación, con un total de 403 votos emitidos de un censo de 521, supone más del 77%, cifra que celebraron los aspirantes.

La ganadora aseguró que, una vez concluidas las primarias, "se acabaron las divisiones" y apostó por la "integración" de miembros de distintas candidaturas. "Cuando estamos unidos somos mucho más fuertes y es lo que los ciudadanos esperan de nosotros", aseguró Rey, quien añadió que "hay mucho talento en las otras candidaturas". "Cuento con ellos en esta nueva etapa", garantizó en referencia a los integrantes de otras listas que concurrieron a primarias. Preguntada de modo expreso por García, afirmó que "por supuesto" cuenta también con él.

En cuanto a sus planes para la agrupación, la nueva líder socialista aseguró que por ahora trabajan "en clave electoral". "No tengo encargos salvo ganar las elecciones", sentenció. Rechazó interpretar como "censura" a otros candidatos el resultado de las primarias y defendió la lectura de que "los compañeros de partido han optado por una cara nueva y una propuesta renovadora".

Rey aplaudió el elevado número de participantes en las votaciones y la "lección de participación y democracia" que, aseguró, han dado los socialistas en estas primarias. "Somos un partido con mucha fuerza y en este momento lo hemos demostrado", afirmó. La ganadora dio las gracias a su contrincante y a los demás aspirantes por "unas primarias ejemplares".

Sobre sus motivos para querer ser alcaldesa, Rey afirmó: "Tras ocho años de letargo y pesimismo, la ciudad necesita un gobierno fuerte para ser una ciudad de vanguardia, y solo lo hemos conseguido con gobiernos socialistas. Nos están esperando ciudadanos".

En cuanto a si García continuará como portavoz de la agrupación municipal, ni Rey ni él dieron ayer una respuesta. La ganadora defendió que habría que preguntárselo a él y García, que ayer no era el día para abordar "esas disquisiciones" aunque aseguró, en pasado, que "ser portavoz fue un honor" y dejó entrever que habrá cambios. "Intentamos hacer el mejor trabajo posible con unas condiciones que no eran fáciles. A partir de ahora entra un tiempo nuevo en el partido y eso tiene que traer consigo los ajustes pertinentes, que sería lo razonable y lo lógico. Pero no tocan hoy esas disquisiciones; toca felicitar a Inés y al equipo de Inés", aseguró, y trasladó su agradecimiento a su equipo.

García sostuvo que ahora corresponde "arrimar el hombro" y trabajar "todos a una" para "que el partido recupere María Pita, que es el objetivo principal". Celebró que "toda la campaña fue ejemplar, la participación fue amplísima" y "el Partido Socialista está más vivo que nunca".

La derrota de García supone también la de la corriente más afín a Mar Barcón, quien le apoyó, y de la actual ejecutiva local. La continuidad del equipo que dirige la agrupación en la actualidad quedó ayer en el aire, con solo la mención de García a los "ajustes pertinentes" que, apuntó, debería traer la nueva etapa en el partido.

El actual portavoz de los socialistas coruñeses fue el candidato más votado en la primera vuelta de primarias, con 143 apoyos. Rey fue segunda con 96 votos, seguida de Rafael Arangüena con 81 y Juan Ignacio Borrego con 70. De cara a la segunda vuelta, a la que solo llegaron García y Rey, la ahora candidata logró hacerse con el apoyo de la candidatura de Borrego y parte de la militancia que había apoyado a Arangüena. La abogada tenía de su lado también a la ejecutiva provincial que dirige Valentín García Formoso y entre sus apoyos fundamentales destaca la exconcejal Yoya Neira, una de las primeras personas a las que Rey abrazó ayer tras conocer los resultados.

La incorporación de nuevos apoyos supuso que en la votación de ayer lograra más del doble que en la primera, al subir de los 96 de la votación inicial a los 215 de ayer. También García incrementó sus votos, aunque no tanto, al pasar de 143 en la primera vuelta a los 178 de la última votación.

La victoria de Rey supone que la mitad de las candidaturas de los partidos relevantes estará encabezada por mujeres, ya que además de la socialista, el PP optará a recuperar María Pita con Beatriz Mato. Xulio Ferreiro repetirá con Marea Atlántica y el BNG llevará de cabeza de lista a Francisco Jorquera.