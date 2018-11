Un hombre acusado de intentar matar a otro en A Coruña alega que el disparo fue "fortuito" en defensa propia

Un hombre acusado de robar e intentar matar a otro en A Coruña ha alegado que no tenía intención de agredirlo, "ni fue a robarle" a su vivienda, y que actuó en defensa propia para defenderse de la víctima, a quien acusó de quererle "acuchillar".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este martes el juicio contra este hombre, para quien la Fiscalía ha rebajado de 11 a 7 años la petición de prisión por los delitos de robo con violencia y homicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público tuvo en cuenta la atenuante de drogadicción y retiró el delito de tenencia ilícita de armas, al ser un arma de balines.

Según el escrito de acusación, el hombre presuntamente acudió a la vivienda del otro al que conocía para robarle. Le disparó en un ojo y, según relata el fiscal, accionó la pistola en más ocasiones, pero no llegó a disparar más proyectiles.

Ante el tribunal, el acusado ha reconocido parcialmente los hechos, al asegurar que le disparó, pero que lo hizo para defenderse de este hombre, al que acusa de portar un arma blanca con la intención de "acuchillarle".



"Yo no fui a robarle"

"Fue un disparo fortuito", ha declarado el procesado, que ha explicado que todo ocurrió en medio de una reyerta por un deuda. "Yo le debía 20 euros", añade.

El acusado ha indicado que acudió a la casa de la víctima para "comprar droga", no para robarle, tal y como sostiene el escrito de la Fiscalía. "Yo no fui a robarle, hace mucho que nos conocemos y no tuvimos nunca ningún problema", ha dicho el procesado en su último turno de palabra.

Frente a esta declaración, un testigo presencial de los hechos ha declarado que el acusado accedió a la vivienda diciéndole a la víctima: "Dame todo lo que tienes o te quito la vida".



Rebaja de la pena

Ante estos hechos, la Fiscalía ha rebajado la solicitud de pena de 11 a 7 años de prisión, teniendo en cuenta la atenuante de drogadicción y retirando el cargo por tenencia ilícita de armas. Sin embargo, ha mantenido la acusación por los delitos de robo con violencia y homicidio en grado de tentativa.

Para la representante del Ministerio Fiscal, el disparo "fue intencionado" en medio de un forcejeo, pese a no haber "un conflicto previo" entre ellos.

La defensa, por su parte, considera que "no hay intención de disparar a matar" y solicita la libre absolución para su cliente y subsidiariamente una condena por delito de lesiones.