Los socialistas tendrán su cuarto portavoz del mandato tras la dimisión de García

El portavoz municipal del PSOE, José Manuel García, anunció ayer que renuncia tras su derrota en las primarias del domingo frente a Inés Rey, que será la candidata del partido en las elecciones municipales. García, que comunicó muy emocionado la decisión al resto de la Corporación durante el pleno extraordinario de la mañana, argumentó que la militancia tomó una decisión "incuestionable" y que se aparta porque "la candidata y el equipo que la rodea" han de tener "la visibilidad necesaria desde el minuto uno". El concejal o concejala que lo sustituya será el cuarto portavoz para los socialistas en el mandato, al sumarse la dimisión del economista a las de Mar Barcón a inicio del ciclo político, por los malos resultados electorales de 2015, y la de José Manuel Dapena en enero de 2017, molesto por las injerencias de Barcón.

El partido aún no ha anunciado el nombre del nuevo portavoz y será Ton Pachón quien tome posesión del escaño de García. Fuentes socialistas dan por hecho que una de las dos concejalas que arroparon a Rey en las primarias, Yoya Neira y Silvia Longueira, será la nueva representante en el salón de plenos, con más posibilidades para la primera por la posición de Longueira al frente de la Fundación Seoane.

Tras agradecer el apoyo del 47% de los militantes que le votaron el domingo, García defendió las decisiones que tomó al frente de la portavocía y respecto a la relación con Marea Atlántica, al ser preguntado por si este papel pudo pesar a la hora de perder las primarias. "Las decisiones que se adoptaron en los últimos tiempos respecto al Gobierno municipal, lo dije en repetidas ocasiones, estaban fundamentadas en la responsabilidad", explicó, "no queríamos hacer a la ciudad cautiva de cuitas electorales y el presupuesto no es el mejor camino para hacer la ciudad languidecer, por eso lo apoyamos". García lamentó que esto "no haya tenido los frutos esperados". "Hoy en el pleno vimos los resultados de una gestión que no es buena", concluyó el edil saliente, que opina que sí hay "mucha gente" que ha valorado su trabajo.

Reprochó García que el Ejecutivo no les haya presentado aún el presupuesto del próximo año. Y es que se marcha al fin del ejercicio y a las puertas de negociar las cuentas de 2019. De esta cuestión habló el alcalde, Xulio Ferreiro, que deseó que el relevo se resolviese "pronto" para poder sentarse a hablar.

El regidor aseguró que el Gobierno local está en disposición desde hace "un par de semanas" de llevar el presupuesto a pleno pero que estaban esperando a que los socialistas "resolviesen sus cuestiones internas". "No es fácil que a uno le cambien de interlocutor cada equis meses", añadió Ferreiro, que en el pleno despidió a García, le deseó "buena suerte en el futuro" y declaró que, "pese a los desencuentros puntuales, fue agradable trabajar" con él. La portavoz del PP, Rosa Gallego, destacó a García como "caballero y elegante en el debate". "Es un honor enorme haber negociado contigo", indicó también la edil de Hacienda, Eugenia Vieito. La nacionalista Avia Veira, ausente del pleno al encontrarse fuera de la ciudad, le deseó ayer "lo mejor en el plano personal" y valoró que "fue interesante compartir Corporación con él por su punto de vista".

José Manuel García cosechó un 47% de los votos frente a la abogada Inés Rey, que acabó por aglutinar todas las familias y sensibilidades en desacuerdo con la línea de la oposición de García, que llegó a la política municipal como independiente fichado por Mar Barcón, que lo apoyó activamente en estas primarias, fuera de primera línea pero ayudándole a recabar apoyos. El resultado de la votación interna pone la puntilla a la pérdida de liderazgo interno de la ex secretaria general y exconcejala y fin a un mandato horribilis que comenzó en 2015 con el PSOE relegado en las urnas a tercer partido de la Corporación ante una formación debutante.

Será la abogada Inés Rey (A Coruña, 1982) la que intente darle la vuelta a esta situación tras imponerse también a Rafael Arangüena y Juan Ignacio Borrego, que quedaron apeados en la primera vuelta y que la apoyaron en la segunda. Rey manifestó ayer que fue "un honor competir en la segunda vuelta" con García y agradeció su "talante, su buen estar y su compañerismo". El equipo de Rey, además, le ha ganado la partida a la actual Ejecutiva. Aunque no se pronunció públicamente, buena parte de sus miembros trabajaron con García, mientras que la dirección provincial de Valentín González Formoso se alineó con la candidata.

A pesar de las diferencias, tanto Rey como la secretaria general de la Agrupación Local, Eva Martínez Acón, ligada a Gonzalo Caballero, dicen haberse puesto una a disposición de la otra para trabajar para las municipales. Fuentes socialistas entienden que no habrá cambios drásticos en el órgano para evitar nuevos enfrentamientos a medio año de las elecciones. Martínez Acón felicitó ayer a Rey y al partido por el "éxito" de las primarias. La secretaria general indica que la próxima semana comenzarán a "coordinar agendas" y que, aunque la responsabilidad de confeccionar la lista es de la Ejecutiva, la candidata "hará sus propuestas" y se llegará a un "consenso" para elaborar una lista con "gente cualificada que represente al partido".