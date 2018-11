El PSOE teje una nueva etapa

El socialismo coruñés se prepara para medio año intenso. Las municipales están a la vuelta de la esquina y quiere dejar de perder apoyos entre los vecinos y aprovechar la tendencia al alza que las encuestas le dan a nivel estatal. Ya sabe quién será su rostro para este desafío, Inés Rey, que ganó las primarias en segunda vuelta. Toca elegir portavoz y también diseñar la candidatura, decisiones en las que la Ejecutiva local, que en las primarias estuvo al lado de José Manuel García, parece que no va a poner problemas a la candidata. Rey prevé acudir el lunes a la reunión del órgano directivo para comenzar a coordinar agendas políticas

El PSOE coruñés se despertó el lunes en una nueva etapa de su convulsa historia reciente. Tiene ya cara para las municipales, Inés Rey. También cambiará de portavoz en el Concello: Yoya Neira se perfila como la cuarta persona que ocupará este cargo en el mandato. Otra mujer, Eva Martínez Acón, ya estaba al frente de la Ejecutiva, el máximo órgano directivo de la agrupación, que tiene la competencia de confeccionar la lista para las elecciones, el próximo paso que tendrá que dar el partido hacia las municipales y para el que, señalan fuentes socialistas, intentarán evitar tensiones internas a pesar de la que la mayor parte de la cúpula orgánica estuvo al lado de José Manuel García en las primarias. La que será número uno de la papeleta electoral señala que no será una decisión inmediata y apuesta por una lista "muy pensada" y "reconocible como socialista". Rey y Martínez Acón se han puesto a disposición la una de la otra para comenzar a trabajar. En principio, se prevé que la candidata se reúna el lunes con la Ejecutiva para iniciar este nuevo periodo.



"Esta lista se va a preparar entre todos, a ir perfilando, no se va a decidir esta semana ni la que viene", comentó el lunes a este periódico Inés Rey, que recabó en segunda vuelta los apoyos de los dos candidatos que no pasaron el corte, Juan Ignacio Borrego y Rafael Arangüena, y que también cuenta con el soporte de la dirección provincial de Valentín González Formoso. En total, un 53,3% de los votantes.

"No quiero que se empiecen a poner nombres encima de la mesa porque esto no se va a arreglar esta semana", sentencia la abogada, "vamos a hacer una construcción de la lista muy dialogada y muy pensada". Su idea es diseñar una candidatura "de políticos y compañeros", con "la gente mejor preparada, referentes sociales, profesionales de distintos sectores sociales y representativos de la sociedad".

Martínez Acón, por su parte, afirma que la Ejecutiva "no se postuló", que los compañeros lo hicieron a "nivel individual" y que trabajarán con la candidata "para poder ganar las elecciones el próximo año". Preguntada sobre si la lista debería integrar al 47% que apoyó la otra candidatura -180 votos entre las familias próximas a la Ejecutiva y a Caballero y el barconismo-, Martínez Acón responde que "la lista la confecciona la Ejecutiva e Inés Rey, como candidata, trasladará sus propuestas". "En cualquier caso", añade, "será una lista de consenso, no es una cuestión de establecer que hay que integrar o no". "La voluntad de todos es hacer una lista de gente cualificada, que represente al partido y el objetivo será ese", declara la secretaria general que, al igual que Rey, opta por contar con nombres procedentes "de diferentes ámbitos" que "puedan hacer un buen papel en la Corporación".

Fuentes internas indican que la Ejecutiva no tiene intención alguna de ser un obstáculo para que Inés Rey elabore su lista y crear problemas internos que salgan a la luz pública a medio año de las elecciones. Sobre si la propuesta electoral atenderá a las diferente sensibilidades e incorporará a sus rivales, la ganadora de las primarias insiste en que aún es pronto para poner nombres encima de la mesa y que las tensiones que puedan surgir son normales. "Hay que asumir que las va a haber, sin más dramas, lo que hay es que gestionarlas", replica. Rey insiste en que no quiere "conflictos orgánicos". "Se acabó el mirarse para adentro, vamos a remar todos para salir a ganar las elecciones", concluye.

Si la Ejecutiva no va a suponer problemas para la candidatura, tampoco pretende hacerlo para la elección del portavoz municipal. La concejal Yoya Neira es la elección de Inés Rey y todo apunta a que será ella quien asuma el cargo a no ser que alguno de los otros cinco concejales decida postularse. En el grupo actual apoyaron a Juan Ignacio Borrego -y después a Rey- José Manuel Dapena, que ya fue portavoz este mandato, además de Fito Ferreiro, Pili Neira y Ton Pachón, que tomará posesión del escaño de José Manuel García tras la dimisión de este.