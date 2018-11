La Xunta prevé iniciar en 2022 la intermodal y el Concello le acusa de dilatar los plazos

Las obras de la nueva estación de autobuses que se integrará en la intermodal coruñesa no comenzarán hasta finales de 2022 o principios de 2023, según anunció ayer la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, al informar de la apertura de la licitación de la redacción del proyecto para esa terminal por un valor de 375.000 euros. Para el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, los plazos fijados por el Gobierno gallego son "inasumibles" y "muy dilatados", a lo que añadió que "no van a permitir que A Coruña tenga una estación en pleno servicio hasta dentro de siete años".

A pesar de que la conselleira destacó que para la redacción del nuevo proyecto de la terminal de autobuses se aprovecharán parte de los estudios técnicos realizados para el anterior, el plazo fijado para su conclusión es de un año a partir de su previsible adjudicación el próximo mes de abril. En ese mismo mes de 2020 comenzaría la tramitación urbanística para cambiar el plan general, de la que dijo que tendrá una duración máxima de 18 meses, que si se cumple, estaría terminada en octubre de 2021. El siguiente paso sería licitar las obras, para lo que Vázquez dio un plazo de seis meses, por lo que se adjudicarían entre febrero y marzo de 2022.

Aunque fue ella misma la que detalló este proceso, dio como fecha de inicio de los trabajos "2022 o 2023" y la utilizó para dar por "perdidos" los fondos europeos Feder con los que iba a financiarse esta actuación, ya que solo pueden invertirse hasta el 31 de diciembre de 2023.

Xiao Varela interpretó estos datos como que la Xunta pretende "dejar marchitarse la intermodal de A Coruña a favor de otras de Galicia" y dijo que la conselleira "mintió" en el pasado cuando aseguró que los fondos Feder solo podían utilizarse hasta 2020, lo que desmintió la Comisión Europea a este periódico, y que para licitar la redacción del proyecto era necesario el convenio entre las tres administraciones implicadas, ya que fue licitado ayer por la Xunta.

Varela anunció que el próximo mes de enero estará terminado el proyecto municipal de los accesos a la intermodal, documento que junto con el proyecto básico de la terminal de autobuses, que estaría listo en septiembre, permitiría al Gobierno gallego iniciar la modificación del plan general mediante la ley que emplea para proyectos de especial interés, que acorta de forma sensible los plazos y que solo puede ser impulsada por la Xunta, a diferencia de otros cambios en la normativa urbanística.

Sobre la utilización de esta vía para variar el plan general, que el Gobierno local exige al autonómico, la conselleira declaró ayer que se dará a A Coruña "el mismo trato" que al resto de ciudades con proyectos de intermodales, aunque advirtió de que esta fórmula no debe ser usada como "atajo" para cambiar la configuración de otros polígonos, de lo que acusó al Concello.

"No solo miente, sino que no sabe de qué habla", replicó Xiao Varela, quien aseguró que el Concello explicó a la consellería que pretende incluir en el cambio del plan general la modificación necesaria del nuevo vial que se abrirá en Agra dos Mallos para comunicar las avenidas de A Sardiñeira y Ferrocarril, ya que inicialmente no estaba previsto. "Están intentando ocultar su incapacidad durante todo este proceso", manifestó el concejal, para quien los responsables autonómicos "en estos últimos trece meses no movieron un papel" y que si hubo problemas para rescindir el contrato anterior de redacción del proyecto no se puede culpar al Concello.

Tras los cambios exigidos por el Gobierno local en el diseño original de la terminal de autobuses, el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, refirió que habrá un edificio para viajeros más pequeño y una cubierta para los buses más ligera, similar a la existente sobre las vías del tren. También se construirá una rotonda en la avenida de A Sardiñeira y un aparcamiento para los autobuses a la misma cota que el que existirá para los turismos, que además dará acceso a la zona de Correos y los talleres de Adif.

Ethel Vázquez cifró en 19 millones el coste de los trabajos, de los que la Xunta abonará en torno a 15, mientras que el resto corresponderá al Concello, mientras que Adif invertirá 45 millones para adaptar la estación a la llegada del AVE.

La conselleira hizo además un extenso repaso a la tramitación efectuada de este proyecto desde 2014 y reprochó al Gobierno municipal de retrasos por la falta de respuesta a solicitudes de información y por reclamar el cambio del proyecto una vez que estaba terminado, ya que consideró que esto le hizo "pasar a la cola" de las intermodales gallegas y perder los fondos europeos. Varela respondió que el Concello respondió a todas las demandas de información que le hizo la Xunta y que su actitud con ella durante todo este proceso fue "productiva y leal".

La Consellería de Infraestruturas remitió ayer mismo al Concello su contestación a la propuesta de convenio entre estas dos administraciones y Adif para desarrollar el proyecto de la intermodal. El concejal Xiao Varela aseguró no haber podido analizar los cambios planteados, pero Ethel Vázquez explicó que defiende que se elimine la referencia al uso de los fondos europeos Feder para financiar las obras, ya que los da por perdidos al entender que no se cumplirán los plazos establecidos, de forma que se utilizarán recursos propios de la consellería. La titular de Infraestruturas eludió concretar si en el documento se incluía la exigencia municipal de que la aprobación definitiva del cambio del plan general por la vía de urgencia se haga en el plazo de 16 meses, y aseguró que A Coruña tendrá el mismo trato que las otras ciudades.

La consellería había explicado anteriormente que no puede comprometer ese plazo porque organismos no autonómicos deben realizar informes sobre ese cambio, de forma que en su contestación solo figura que se tramitarán "con carácter preferente las innovaciones y adaptaciones en el planeamiento urbanístico" y que se utilizarán "todos los instrumentos legales existentes para facilitar la tramitación urbanística necesaria".