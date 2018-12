Tecnologías sin control en manos de los hijos

El 100% de los menores de entre 13 y 16 años tiene teléfono móvil, y ocho de cada diez lo utilizan entre una y dos horas de lunes a viernes, tanto chicos como chicas. Los fines de semana sube el uso de este dispositivo, sobre todo en los adolescentes de 15 y 16 años, de los que casi un 50% se pasan más de cinco horas diarias delante de las pantallas de sus teléfonos con conexión a internet. WhatsApp e Instagram son las aplicaciones más empleadas por estos menores que cursan 2º y 4º de Educación Secundaria, más ellas que ellos, que son mayoría en el visionado de vídeos en YouTube.

Estos resultados no son categóricos respecto a los hábitos de los menores de A Coruña con las nuevas tecnologías, pero sí ofrecen una orientación sobre sus comportamientos hoy en día en un mundo con multitud de recursos y soluciones digitales al alcance. Las conclusiones corresponden a una encuesta organizada al final del curso pasado por la Plataforma Picus sobre igualdad y violencia de género en el centro de Infantil y Primaria Juan Fernández Latorre y el instituto de Secundaria Monte das Moas, en el barrio de O Castrillón-Urbanización Soto.

Con preguntas sobre el uso de aparatos electrónicos y el tiempo que se les dedica, los motivos por los que utilizan determinadas aplicaciones habituales o redes sociales y los programas de televisión o internet más seguidos, la encuesta de Picus pretende obtener una visión de la medida en que estos comportamientos y gustos afectan a los chicos de Secundaria en su concepción de la igualdad de género. A los menores de Primaria de entre 8 y 12 años, una franja de edad en la que también es alto el uso del móvil y de otros dispositivos electrónicos aunque no llega al cien por ciento, se les preguntó además por los videojuegos y canciones que más les gustan.

Las educadoras que han promovido la encuesta extraen algunas conclusiones preocupantes sobre los hábitos de los escolares, como el poco control que los padres hacen del uso que sus hijos dan a móviles, tablets, consolas y otros aparatos, que en un alto porcentaje utilizan solos. "Estos equipos son comprados por los padres, no por los niños, pero los mayores luego se desentienden, no saben poner freno a su uso y les cuesta explicar o consensuar comportamientos. Es curioso que cuando castigan a un niño no le dejan salir a la calle, por ejemplo, pero sí pueden seguir usando sus móviles", comenta la profesora del Fernández Latorre Dolores Mantiñán.

Otra de las conclusiones del cuestionario entre escolares se detiene en el contenido de los programas de televisión o internet favoritos, así como las letras de las canciones, que se consideran "no adecuados para su edad" y explican interpretaciones inapropiadas sobre la igualdad de género. En este apartado la encuesta refleja que juegos de carácter violento son más del gusto de los chicos de Primaria ( Call of Duty, Minecraft) y otros que recalcan los estereotipos de género ( Just dance, Imagina ser...) son más aceptados por las chicas de entre 8 y 12 años. A unos y otras les gustan canciones en las que se enfatizan "ideas erróneas" sobre el amor y el sexo, con el sometimiento de mujeres al capricho de los hombres.

Entre las recomendaciones que los educadores hacen a los padres está el establecimiento de reglas de uso de aparatos electrónicos, ver la televisión en familia y la estimulación de programas educativos.