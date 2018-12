Una vecina anuncia en el 'Dillo ti' al alcalde que no le votará y otra le dice que ya ganará otros votos

Los encuentros vecinales denominados Dillo ti permiten a la ciudadanía expresar ante el Gobierno local cualquier opinión, lo que da lugar a situaciones curiosas en ocasiones. En el del pasado sábado, una vecina acusó al alcalde de no haber hecho nada durante todo su mandato y que, tras no haberle votado en las anteriores elecciones, no lo hará en las próximas. Poco después, la mujer que se encontraba sentada detrás de ella intervino y tranquilizó a Xulio Ferreiro diciéndole: "No se preocupe, si pierde unos votos, ya ganará otros", lo que hizo dibujarse una sonrisa en la cara del regidor.