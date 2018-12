La baja de una pediatra en Os Rosales motiva retrasos de hasta diez días en consultas

La pérdida temporal de un profesional sanitario en un centro de salud suele acarrear saturaciones en el servicio, que, en consecuencia, provocan retrasos en la atención a los usuarios. En esta situación se encuentra desde esta semana el centro de salud de Os Rosales, que desde el martes tiene de baja a una de sus dos pediatras. El hecho de que esta médico tenga que asumir el trabajo de su compañera durante su periodo de ausencia ha motivado ya que a algún vecino usuario del centro de salud se le haya tenido que retrasar hasta diez días una consulta para determinada fecha de esta semana que había solicitado con un mes de antelación.

Esta incidencia en el personal del centro de Os Rosales supone además que el servicio de pediatría no pueda atender a sus usuarios por las tardes. Con las dos profesionales activas se turnaban las consultas de mañana y tarde, según informan desde el recinto, de manera que cada día había atención a cualquier hora mientras la instalación está abierta. Ahora, con la baja de una pediatra, la que sí trabaja asume los servicios por las mañanas pero no puede hacerlos por las tardes. Para organizar las consultas, el centro se ha comunicado con usuarios que esperan a que llegue su cita médica para tener que retrasarla unos días por la inconveniencia que supone la acumulación de pacientes.

"No hay especialistas para sustituir a otro especialista cuando falta. No los hay en el mercado sanitario y esto es una situación genérica que se da en toda Galicia", explican fuentes del Sergas, que confirman la baja en pediatría en el centro de salud de Os Rosales y matizan que no se debe a enfermedad, aunque no señalan cuánto va a durar la ausencia de la sanitaria.

Usuarios afectados por esta situación en el barrio han mostrado sus quejas por la saturación de niños y bebés estos días en las salas de espera del centro de salud. Al estar disponible solo una pediatra, para no causar demoras en la atención diaria esta ha atendido a algún niño en la sala de enfermería al mismo tiempo que la asistente examinaba a otro menor.

El centro de Os Rosales atiende consultas mediante previa cita en el horario específico asignado a cada médico. En algún momento de esta semana los usuarios tuvieron dificultades para obtener fecha cuando la intentaron solicitar a través de internet, que no despachó citas.