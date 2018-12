La comisión de seguimiento de los muelles, sin fecha dos meses después de su anuncio

No hay aún convocatoria sobre la comisión de seguimiento de los convenios de la fachada litoral, que espera por fecha dos meses después del anuncio del Gobierno de que se celebraría en noviembre. El órgano previsto para revisar los acuerdos de 2004, que amparan la operación de venta de los muelles para la financiación del puerto exterior, se reunió por última vez hace una década. La petición municipal de volver a convocar la comisión, en la que participan todas las administraciones con intereses en el desarrollo del frente costero, se reactivó con el cambio de Gobierno en Madrid y tras críticas del Concello por haber sido apartado del acuerdo que tomaron a sus espaldas la Autoridad Portuaria, la Xunta y Puertos del Estado en noviembre de 2017, cuando todas estaban gobernadas por el Partido Popular.

El alcalde, Xulio Ferreiro, recordó el martes, tras su encuentro con el presidente de la Xunta, que hay "sintonía" con el Gobierno de Sánchez pero la cita aún no está señalada en el calendario. El delegado en Galicia, Javier Losada, había informado, el 5 de octubre, que el Ejecutivo central estaba en disposición de convocar en el plazo de un mes, con el objetivo de "arreglar un desastre", en referencia al acuerdo entre administraciones y sin el Concello, con competencias urbanísticas sobre el terreno que pasará a formar parte del centro de la ciudad cuando se traslade la actividad portuaria a punta Langosteira.

Fuentes de la delegación señalan que la comisión podrá celebrarse próximamente y que solo está a la espera de cuadrar agendas. Puertos aún no ha respondido a los requerimiento de este diario sobre la cita. El regidor y la presidenta de Puertos nombrada por Pedro Sánchez, Ornella Chacón, se vieron el 25 de octubre, una reunión que Ferreiro calificó de "cordial pero improductiva" y de la que salió con la sensación de que "no está entre sus prioridades o no es consciente de lo que supone la recuperación de los terrenos para el futuro".