Un vistazo al destino de los muelles

"Las administraciones están discutiendo en foros sobre algo que es de todos y no se está consultando a los verdaderos propietarios, que son los vecinos y vecinas", advierte Paulo Sexto, presidente de la asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros sobre el destino de los terrenos portuarios coruñeses que quedarán liberados, gran parte de los cuales se encuentran en esta parte de la ciudad. Para abordar este asunto, el colectivo vecinal inició el proyecto Mar de Oza: de San Diego ás Xubias, incluido en el programa municipal Cultura de Barrio y que cuenta entre sus iniciativas el documental Mar de Oza: Maxinando o futuro, dirigido por María Álvarez Hortas y que se estrenará el próximo miércoles en el centro cívico de San Diego.

"Lo que queremos es que se consulte el futuro del litoral entre San Diego y As Xubias y que sean los vecinos quienes decidan qué futuro se le da y qué tipo de barrio queremos", explica Sexto, quien añade sobre la reordenación de los muelles de la ciudad que "lo que mucha gente ve como un problema nosotros lo vemos como una oportunidad". Para el colectivo vecinal de A Gaiteira y Os Castros, debe abrirse un debate público con el fin de que "la gente participe para que se dé cuenta de que nos estamos jugando el futuro del barrio".

María Álvarez ya había realizado para la asociación los trabajos audiovisuales Na lembranza de Oza y Lembranzas compartidas, de una duración mucho menor que el documental que se dará a conocer la próxima semana. El contenido de esta pieza es un extracto del debate organizado sobre el futuro de los terrenos portuarios que quedarán sin uso, en el que participaron el arquitecto Xan Casabella, la bióloga Leticia Becker, el marinero Luis Dopico, el portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría do Burgo Paulo Carril, la eurodiputada Ana Miranda y el psicólogo ambiental Ricardo García Mira.

Paulo Sexto comenta que a esta actividad se invitó también a la Autoridad Portuaria, la Demarcación de Costas y el Concello pero que no asistieron. "La idea del debate no era solo que los invitados hablasen sobre el tema, sino que la gente que asistiera diera su opinión", explica la directora del documental, quien añade que en esa reunión el moderador, Xurxo Souto, "dijo que vivimos en una ciudad marina pero estamos totalmente desvinculados del mar". En su opinión, esta situación lleva a que la población coruñesa no entienda que la ría esté contaminada, que se hayan perdido tantos puestos de trabajo de marisqueo y lo que supondrá construir más al borde del mar.

El documental incluye también un resumen del recorrido realizado por la costa del barrio para explicarlo "desde el pasado, el presente y el futuro, con referencias a lo que prevé el plan general", señala María Álvarez, quien se refiere a la explotación urbanística que se proyecta de esos terrenos para sufragar la deuda adquirida por la construcción del puerto exterior. La última parte del trabajo son entrevistas a algunas de las personas que participaron en el debate, con el fin de ampliar la visión que dieron sobre este asunto.

Paulo Sexto destaca que la asociación piensa continuar su labor sobre el destino de los terrenos portuarios mediante la creación de un grupo de trabajo que aporte ideas. Entre las propuestas que se realizaron figura la de un intercambiador de autobuses y una estación de cercanías en San Diego, una lonja pesquera de bajura en el muelle de Oza e incluso la construcción de viviendas sociales en los muelles que queden vacíos.

María Álvarez pone de relieve que "está en la mano de los ciudadanos que el cambio sea posible" y alerta de que si la ciudadanía no exige participar en la decisión sobre el futuro de los muelles "sucederá lo que ya pasó antes, que la mayoría de los coruñeses no lo vean correcto".