El artista que pintó la tumba de Franco defiende que era "pintura fácilmente lavable"

El artista Enrique Tenreiro, que pintó una paloma roja sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos prestó declaración ante la Guardia Civil, que le atribuye supuestos delitos de desórdenes públicos y daños. Había sido llamado a prestar declaración en El Escorial pero se le facilitó hacerlo en Oleiros.

El artista respondió a las preguntas de la Guardia Civil sobre los hechos del 31 de octubre, defendiendo que utilizó "una pintura fácilmente lavable" porque "no había voluntad de daños" y que la introdujo "dentro de un bote de gel", utilizando para pintar un "pequeño pincel con la punta de gomaespuma". Añadió que esperó a que "afines" a Franco se apartasen, porque "estaban sentados rezando concentrados" y después inició su acción artística en la que pintó una "paloma de la paz". El artista remarcó que realizó la pintura "diez minutos antes" de la misa, para no interrumpirla, por lo que no cree que causara desórdenes públicos.