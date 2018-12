Buscar un uso al vacío constructivo

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua afirma que el adjetivo "vacío" se refiere a algo "falto de contenido físico o mental". Con mucho de cerebral, una treintena de expertos arrancaron el proyecto Empty Coruña? buscando dónde había huecos tangibles en la ciudad. Nació como una reflexión sobre las consecuencias de la crisis económica y para lanzar al aire la pregunta de cómo la ciudad podía resolver estos vacíos, pero la investigación está abarcando mucho más y se proyecta hacia el futuro. El profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidade da Coruña Plácido Lizancos, que dirige la escuela de verano bajo el mismo nombre, explica cómo la idea partía de encontrar espacios sin uso en toda la comarca coruñesa y cómo, al comenzar a hacer la identificación de los lugares, se acotó a la ciudad y a los concellos más cercanos.

Y es que, solo con este radio de acción, los expertos tienen detectados más de 2.000 casos y son conscientes de que puede que existan muchos más. Los tienen divididos en siete categorías desde las ruinas, los edificios abandonados; aquellos que no tienen inquilinos; los que están habitados pero no hay comercios en sus bajos; los esqueletos, es decir, los que su construcción se paralizó; los solares en medio de la ciudad y los terrenos en lugares ya urbanizados. Cientos de situaciones a las que aún no han dado motivos, pero que pueden ser variados, como la quiebra de empresas, el desinterés, la falta de expectativas o la inacción.

Los edificios abandonados son los más numerosos, con 460 casos documentados, y los que están finalizados pero sin uso, los que menos, con 66 construcciones. Entre los lugares, destaca que los que están en mal estado copan la zona centro de A Coruña, por ser la que concentra los inmuebles más antiguos, y que en O Ventorrillo, Barrio de las Flores, Elviña y Ensanche no se detecta este tipo de anomalía.

El estudio está siendo presentado en congresos a nivel internacional y el curso de verano tuvo lista de espera por lo que Lizancos avanza que tendrá "un largo recorrido". Aún sin haber decidido un próximo paso, el arquitecto pretende detallar los casos y ampliar el radio de acción, pero siempre "sin interferir en la acción política".

En el equipo participan no solo arquitectos, sino sociólogos, economistas, ecologistas, historiadores o geógrafos, para dar una visión completa de qué está pasando en las calles de la ciudad y su comarca y qué se puede hacer para remediarlo. Porque muchos de los solares o edificios llevan pocos años en un estado de desuso o vacío, pero otros sufren el desgaste del tiempo clamando por su utilización. Es el caso más simbólico de la lista: la antigua cárcel provincial, a los pies de la Torre de Hércules.

Nuevas áreas de suelo que quedaron vacías, pero con señales y farolas

Los expertos las bautizaron como Proceso sin proceso y son aquellas áreas que están urbanizadas, es decir, tienen suministros, calles, señales de tráfico y farolas, pero no tienen lo más importante: edificios. Suelen coincidir con bolsas de suelo grandes y cuyo desarrollo comenzó hace poco tiempo. Nuevas áreas que quedaron finalmente vacías y algunas, incluso, abandonadas. Uno de los casos más evidentes es el polígono empresarial de Vío, a continuación del de Pocomaco, en la ladera de una montaña. Un lugar que, teniendo en cuenta la ocupación del polígono cercano, preveía ser un éxito. Pero quedó en nada. Solo una nave, de Caramelo, fue construida y tuvo uso durante un tiempo, pero ahora permanece cerrada. El resto, son cientos y cientos de metros cuadrados de parcelas llenas de maleza y otros tantos cientos de metros cuadrados de carreteras, con sus correspondientes señales horizontales y verticales. Los terrenos del Ministerio de Defensa en A Maestranza, destinados a construcción de vivienda desde los años 80 y aún sin urbanizar, son otro ejemplo de este tipo y también algunas urbanizaciones de A Zapateira, partes de Urbanización Soto o Someso. En total, 149 casos identificados.

Agujeros en medio de la ciudad que suelen provocar quejas vecinales

"Son agujeros en la ciudad". Así define Lizancos esta categoría, la que abarca los solares que iban a utilizarse para construir pero que finalmente quedaron en medio de la ciudad. Un ejemplo claro es el de la calle Nicomedes Pastor Díaz, junto al parque Europa, donde unas vigas aguantan los inmuebles que rodean, a ambos lados, la parcela vacía. Adelaida Muro, Os Rosales o avenida de Finisterre son otros lugares donde se encuentra este tipo de vacío, del que el equipo de la Universidad documentó hasta 251 casos. Según los expertos, quedaron la mayor parte en los bordes de la ciudad, no en el centro, y seguro son fruto de diversas cuestiones administrativas o expectativas patrimoniales para su desarrollo. Este tipo de solares encajados entre otros edificios habitados han provocado a lo largo de los años numerosas quejas vecinales. Estancamiento de agua en invierno y, por tanto, insalubridad, desperfectos en sus propias viviendas o la ocupación de la vía pública son algunas de las reclamaciones que hacen los residentes. Un muro de preparación de obra ocupaba parte de la acera del solar de Nicomedes Pastor Díaz hasta hace poco pero la presión vecinal logró liberar el espacio peatonal.

Los 'esqueletos' que provocó la crisis económica y que no se recuperan

Popularmente se conocen como esqueletos y es que parecen los huesos de un humano traducidos a lenguaje constructivo. Hormigón en forma de pisos y nada más. La crisis económica e inmobiliaria que azotó España se simbolizó en este tipo de edificios que comenzaron a levantarse con el ansia de una jugosa venta y acabaron abandonados. La ronda de Nelle, la plaza Padre José Rubinos o la avenida de Hércules ofrecen esta visión, de la que los investigadores juntaron hasta 54 ejemplos. "Son estructuras inconclusas", explica Lizancos, que también pone como ejemplo algunos lugares en los que quedaron incluso las grúas listas para el trabajo. Básicamente, dice el arquitecto, "falta ladrillo" para poder rematar el proceso de construcción de las viviendas y poder habitarlas. Y al quedar a medio hacer, el propietario puede retomar la obra en cualquier momento. Como muchos otros casos de inmuebles ya construidos, las entidades financieras suelen ser los propietarios de estos esqueletos, al quebrar las constructoras con el inicio de la recesión. Las estructuras, que se asemejan más a un aparcamiento en altura que a unas posibles viviendas, esperan una nueva vida para que se acabe lo que se comenzó.

Zonas residenciales donde el "débil" comercio tradicional aún no ha llegado

Las paredes a ladrillo vista o clausurados con cemento son la muestra más evidente de que se contempla un edificio de la categoría Parcialmente concluido. "Son edificios a medio hacer", expone Lizancos, que advierte de que se trata de un grupo "muy extendido" por la ciudad y su comarca. La mayor parte tienen algo en común: suelen ser las plantas bajas y entreplantas de edificios residenciales, habitados desde hace años, en nuevas áreas que quedaron sin ocupar. "La gente empieza a vivir allí pero el débil músculo comercial no llega", describe el arquitecto, que enumera casos en Os Rosales, zonas de O Burgo u O Temple y calles de Someso o Vioño. Esta última, dotada de todo tipo de comercios a pocos metros en los barrios de Os Mallos o Sagrada Familia concentra unos pocos establecimientos de hostelería y algún que otro servicio, como un banco, una agencia de seguros o un veterinario, pero muchos de los bajos de inmuebles ocupados por familias desde hace poco más de una década están vacíos y tapiados. Zonas de reciente expansión son las más afectadas por este fenómeno del que el grupo de estudio consiguió visualizar en 185 ocasiones.

Inmuebles finalizados, pero con falta de inquilinos que los habiten

Esta categoría, la de Edificio nunca usado, es complicada de detectar. Así lo explica Lizancos, que cree que, además de los 66 rastreados, puede que haya muchos más. Y es que son aquellos inmuebles acabados en los que no se vive, ya que suelen ser de tipo residencial. Es difícil de comprobar al cien por cien sin acceder al edificio pero la propia observación ofrece a veces pistas: la falta de cortinas. Puede haber sucedido que el constructor no puso los pisos en el mercado o que no encontró compradores. Así, en muchos de ellos, explica el arquitecto, está en uso solo una parte del total del inmueble. En la calle Santa Catalina, entre la calle San Andrés y el Cantón Pequeño, hay un edificio que ahora luce cubierto por una leve malla pero hace pocas semanas era visible cómo estaban acabados los pisos, incluidas las ventanas, y no había ni siquiera un acceso normalizado a la puerta principal. Otros casos se dan en la calle de la Torre o en Someso y también hay otro ejemplo mucho más significativo: el de los edificios del parque ofimático. Las viviendas ya están preparadas y los vecinos incluso tienen los muebles listos, pero faltan trámites administrativos para poder poner un pie en las casas.

Los edificios abandonados, la categoría más numerosa con 460 casos

Los edificios abandonados suponen la categoría más numerosa de todo el informe, con 460 casos documentados. Se trata de lugares, muchos comerciales, que tuvieron uso hasta hace relativamente poco tiempo y ahora permanecen cerrados. La llamada lágrima de San Roque, frente a la plaza de España, contiene unos particulares y pequeños bajos comerciales que están, en su mayor parte, cerrados. Un asador de pollos minúsculo sigue con su actividad y, además, de manera muy exitosa. Pero si este ejemplo es significativo por lo curioso de lugar y por lo céntrico de su ubicación, otro caso significativo, por su volumen, es el centro

comercial Dolce Vita. Tras su cierre en el año 2014 permanece solitario en medio de A Grela pero intacto en su estructura y condiciones. Pese a su buen estado, la idea de la empresa que lo ha adquirido es derribarlo y construir otra área comercial. No es el único de este tipo que se registra en la ciudad. El Espacio Coruña tiene numerosos locales vacíos en su interior por lo que están incluso cortados algunos accesos y el Centro de Ocio tampoco luce su mejor cara, habiéndose convertido en un lugar de ocio nocturno y para ir al cine en exclusiva.

Construcciones "estropeadas" por el paso del tiempo y la inacción

"Es cuestión de tiempo que se caigan". Según el estudio hay 188 edificios en ruinas en la ciudad y, como prevé Lizancos, sin actuaciones de conservación, rehabilitación o reconstrucción, muchos de ellos acabarán cayéndose sobre el solar que le sustenta. Ha pasado en varias ocasiones que los inmuebles de este tipo pongan en peligro la seguridad vial o peatonal y justamente esta semana, el lunes, la Policía Local tuvo que cortar la Estrecha de San Andrés porque la galería del número 11 amenazaba con caerse sobre la acera. Son construcciones "estropeadas" por el paso del tiempo que provocan "problemas" en distintos puntos de la ciudad, bastante concentrados en Ciudad Vieja y Pescadería, donde se aglutinan los edificios más antiguos de la ciudad. También por eso están ubicados en zonas "muy atractivas" que podrían, con un labor profunda, convertirse en viviendas valiosas, añadiendo a las antiguas casas condiciones de habitabilidad como, por ejemplo, ascensores. Alguno de estos casos también son "ruinas provocadas", en las que los propietarios dejan caer lo que queda de estructura para poder construir de inicio, sin los requisitos que marca el plan urbanístico especial para la zona antigua.