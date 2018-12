"Habría sido partidaria de negociar de otra manera con Marea al inicio del mandato"

La elección de Inés Rey como candidata del PSOE a la Alcaldía en las próximas municipales trajo consigo la dimisión como concejal de su rival en las primarias, José Manuel García. La proximidad de Yoya Neira a Rey hizo que la propusiera como nueva jefa de filas del PSOE en el Ayuntamiento, donde durante tres años y medio ha tenido una función secundaria debido a sus discrepancias con la mayoría de sus compañeros de grupo e incluso con quien fue la candidata a la Alcaldía, Mar Barcón.

- ¿Desconcertará a los votantes que usted sea la cuarta portavoz del partido en el Concello en tres años y medio?

-Creo que no, el portavoz no deja de ser el altavoz de un mensaje que tiene que ser el mismo, aunque adaptado a las circunstancias y al momento que a cada uno nos toca gestionar. Los cambios implican que ha habido una serie de movimientos dentro del partido, pero que forman parte de la normalidad democrática.

- Pero cuatro portavoces en ese tiempo indica que la situación ha sido bastante convulsa.

-O que tenemos mucho potencial para ofrecer portavoces suficientemente preparados para defender el posicionamiento del grupo municipal.

- ¿Cómo se va a articular el grupo en torno a una persona que durante este mandato ha estado en una posición secundaria?

-Soy portavoz porque lo quieren mis compañeros del grupo y porque de manera unánime lo decidieron mis compañeros de la dirección local. Vamos a hacer un trabajo compartido y colectivo porque no entiendo la política de otra manera. Entiendo mal los reinos de taifas porque en política y en cualquier organización han dado muy mal resultado y, por lo tanto, trabajaremos como hasta ahora para poner al partido en la mejor posición de salida para el mes de mayo.

- ¿Descarta que vaya a haber tensiones por su llegada a la portavocía?

-Soy portavoz por asentimiento del grupo municipal, donde no ha sonado una voz más alta que otra, y por lo tanto no tengo más que agradecerles que desde el minuto cero se hayan puesto a disposición de la portavoz, que no suple su trabajo, sino que lo coordina. Por lo tanto, no me encuentro en un grupo en el que haya disensiones.

- ¿Se sintió decepcionada cuando Mar Barcón decidió permanecer en el grupo tras la derrota en las elecciones?

-El momento en que nos situamos por primera vez como tercera fuerza política supuso la necesidad de resituarnos en el espectro ideológico y política, lo que implicó un esfuerzo extra. Entré en la candidatura de la mano de Mar Barcón, pero al igual que mis compañeros, tengo una trayectoria en la organización, que está por encima de las afinidades que podamos tener o no a nivel personal.

- ¿Cree que debería haberse ido antes o le pareció bien que hubiera esperado dos años?

-No valoro el tiempo que legítimamente un compañero está ocupando un puesto. Agradezco el trabajo de Mar Barcón, creo que ha sido un referente en esta ciudad y respeto su marcha de la primera línea de la política. Es una decisión personal de una compañera y no tengo más que respetarla.

- ¿Habría apostado al inicio del mandato por un pacto de gobierno con Marea Atlántica o incluso gobernar con ella?

-Habría sido partidario de que la negociación se llevara a cabo en otros términos, pero quizás eso no me habría dado más razón con el tiempo. También es verdad que quien tuvo la última palabra para seguir la senda de un gobierno con diez concejales fue Marea Atlántica, que decidió que no necesitaba un pacto de gobierno con el PSOE ni cogobernar con él. A día de hoy soy partidaria de presentarnos con la vocación de ganar pero soy consciente de que el diálogo y las negociaciones forman parte de la política, y que de los errores y los aciertos todo el mundo aprende.

- ¿Está de acuerdo con la línea seguida por su grupo municipal durante este mandato?

-Lo que ha pasado ya pasó y tenemos que situarnos en lo que nos queda por delante, que es la recta final de este mandato, con el objetivo de que el PSOE vuelva a ser el referente de los votantes de izquierda, que un determinado momento perdieron por un desencanto o por un cambio de ciclo político.

- ¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno local?

-Marea ha sido más un proyecto bonito que una realidad tangible. Es perfectamente entendible que mucho votante desencantado buscase una salida en una fuerza de izquierdas ilusionante, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Gestionar es algo que requiere un esfuerzo y que no puede tener dilaciones y Marea tiene un problema importantísimo que es la inacción y la falta de gestión. Estamos hablando de una fuerza política que ha perdido una oportunidad de oro para cambiar algunas cuestiones en el devenir de la ciudad y que no lo ha hecho. Y que la gestión diaria de la ciudad, que prácticamente se gestionaba sola, tampoco la ha hecho. Que A Coruña está más sucia es una realidad, que tampoco se ha conseguido llegar a acuerdos con administraciones de color diferente es una realidad, que tiene una parte importantísima de su presupuesto sin ejecutar es una realidad y ahí no tiene más responsabilidad que tienen la obligación de gobernar.

- ¿Qué podría haber aportado el PSOE en un gobierno conjunto con Marea Atlántica?

-La responsabilidad y la experiencia de gestión que hemos tenido. Yo lo hice desde 2009 a 2011 y me dio tiempo a hacer muchas cosas, por lo que no pueden decir que necesitan un periodo de adaptación. En política son muchísimo más breves porque los ciudadanos no están esperando a adaptarse a los cambios de gobierno, votan para tener sus problemas solucionados al día siguiente o a los dos días. Lo que no puede ser es que tres años y medio más tarde la sensación que tiene una gran parte de la ciudadanía es la parálisis de la ciudad o la ausencia de gestión.

- ¿Si depende del PSOE habrá presupuesto municipal en 2019?

-El principal responsable de que lo haya es quien gobierna. Estamos a principios de diciembre y no tenemos del presupuesto más que un reparto por áreas y no de todas. Si no tenemos el documento completo, difícilmente podemos hacer una valoración en su conjunto. Hay áreas que no han pasado una sola línea y otras que lo han pasado incompleto. Del presupuesto solo tenemos una realidad, que el de este año está sin ejecutar en su mayoría.

- ¿Sería positivo para los socialistas coruñeses que las elecciones municipales se celebraran de forma conjunta con las generales?

-No me puedo atrever a hacer una valoración de esa índole. Generalmente las elecciones municipales siempre se hacen en una clave diferente a las generales y las autonómicas. Estamos únicamente con nuestro esfuerzo en las municipales, a lo que venga después nos iremos adaptando a las circunstancias.