Un corte de tráfico en el túnel de la Marina al mediodía causa horas de atasco en la ciudad

Un corte de tráfico en el túnel de María Pita poco antes del mediodía, tras quedarse un camión atrapado en dirección a As Atochas y dañar parte del cableado eléctrico de la infraestructura, causó ayer un atasco de gran alcance en la circulación rodada que afectó a las principales calles de la ciudad durante las horas siguientes y provocó retenciones y largas colas de vehículos. Desde Alfonso Molina hasta la avenida de Hércules, a lo largo del paseo marítimo y por calles como Juana de Vega, San Andrés, Panaderas y la plaza de Pontevedra, el colapso circulatorio se agravó porque hasta las 18.30 horas no se pudo circular en ningún sentido por los viales subterráneos de María Pita, la Marina y O Parrote. A partir de esa hora solo se permitió la conducción hacia o desde O Parrote en dirección a Monte Alto o a la avenida do Porto.

El ramal de María Pita, del que no tardó en retirarse el camión cuya carga había tropezado con el gálibo de esa parte del túnel, permanecerá cerrado hasta hoy ya que fue necesario realizar reparaciones en el cableado. Su cierre al tráfico fue el que más problemas causó en la circulación.

A primera hora de la tarde había retenciones en el paseo marítimo, con muy lento ritmo de tráfico primero y algo más continuo después. También en la calle San Andrés, en la plaza de Pontevedra, en Linares Rivas y en la entrada a la ciudad por Alfonso Molina. La regulación semafórica en algunas zonas fue cortada y fue necesaria la intervención de policías locales para regular el tráfico. Las colas se formaron en la salida de la zona de Monte Alto, en sentido bajada en las calles Hospital y Ramón del Cueto.

La situación se agravó sobre las 14.40 horas, cuando un autobús de la Compañía de Tranvías se enganchó en una parte de un andamio ubicado delate de un edificio en la calle Panaderas. Los bomberos tuvieron que liberar el vehículo durante una media hora, tiempo en el que se juntaron en la calle hasta cinco autobuses, lo que causó también nuevos atascos alrededor de la plaza de España y numerosos retrasos en los horarios del bus urbano.