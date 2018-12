Fuera del concurso por exceso formal

Participar en un concurso sobre una amplia transformación urbanística de una ciudad, en el que se fijaron unos requisitos técnicos complejos, y quedar fuera por incumplir las condiciones formales de la convocatoria. Esa es la realidad a la que se han enfrentado ocho de los diez proyectos excluidos en el certamen convocado por el Concello para el nuevo diseño de la fachada litoral coruñesa, ya que si bien uno fue apartado por ser presentado fuera de plazo y otro por no detallar en la memoria los cinco ejes sobre los que se articula su propuesta, los ocho restantes se quedaron fuera por cuestiones que a primera vista parecen fáciles de subsanar pero que no se ajustaban a las bases.

Las propuestas denominadas Follaxe, Port@ Ártabr@, Amodiño, Ballestrinque, Pentagrama y Futuros Posibles fueron desechadas por el jurado del concurso porque algunos de los paneles que incluían en sus trabajos superaban los tres megas que se habían fijado como máximo, lo que impedía que fueran subidos a la plataforma web del Concello mediante la que la ciudadanía podrá votar sobre ellas. En el caso de Agora Mar y Acoruneno, el rechazo del jurado se debió a que el texto del resumen ejecutivo que se exigía superaba el límite de 3.000 caracteres establecido.

Según ha podido saber este periódico, el asunto causó, durante las reuniones del jurado, un debate importante sobre la conveniencia o no de excluir a estos concursantes, ya que no se trataba de incumplimientos de fondo sobre los trabajos presentados. Finalmente se impuso el seguimiento escrupuloso de las bases, que estipulaban que debían ser excluidos (artículo 14.7c). Dichas bases, por otro lado, no recibieron alegaciones cuando fueron presentadas.

Los 22 integrantes del jurado -del que forman parte representantes de todos los grupos políticos municipales y profesionales de diferentes especialidades técnicas- deben elegir en los próximos días los cinco finalistas cuyas propuestas serán sometidas a votación por los coruñeses y que además servirán para que el Concello elabore un proyecto municipal para remodelar el frente marítimo. Los autores de esos cinco trabajos recibirán cada uno un premio de 25.000 euros.