Negociación para la prolongación de la concesión

El PP hizo una pregunta oral sobre el uso de la antigua prisión provincial y si la concesión para su uso, que finaliza en enero, será renovada. El concejal de Culturas, José Manuel Sande, detalló que el Concello se encuentra en "conversaciones con las administraciones" para determinar el futuro del uso de la cárcel situada frente a la Torre de Hércules. "Es importante para la ciudad hacerse definitivamente con este inmueble, pero no de cualquier manera", expuso el edil. La portavoz del PP, Rosa Gallego, criticó que el Concello "no ha realizado obras ni actividades socioculturales" en este recinto, en el que hay "una rampa ilegal que carece de autorización". "Es una obra ilegal", explicó Gallego. Sande tildó de "sabotaje" la actitud de los populares que, según el concejal, están "obsesionados con sacar tajada de una historia que no esconde nada detrás".