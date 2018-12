Vecinos de María Pita piden un 'parking' alternativo a las obras de la calle Florida

"No hay derecho. Queremos una alternativa o que nos rebajen medio año del vado". Así de contundente se muestra la presidenta de la comunidad de vecinos del número 26 de la plaza de María Pita, María del Carmen Yáñez, cuyo garaje está en la calle Florida que, desde ( ayer, día 10) permanece cortada sin que puedan acceder con sus vehículos hasta el próximo día 21. Las obras de asfaltado tras una reparación no permiten el tránsito de vehículos y los ocho propietarios de coches del garaje no tienen una alternativa por parte del Concello. Los residentes proponen que el Gobierno local les permita aparcar durante estos días en uno de los laterales del palacio municipal, como ya hiciera con obras similares en el anterior mandato municipal. "Nos obligan a pagar la ORA y el vado a la vez", denuncia la vecina, que, además, apunta las dificultades para estacionar con la apertura del espacio navideño en María Pita y las compras que llenan de gente las calles aledañas a su vivienda.

Pero el corte total de la calle es el último paso después de que las obras de suministro eléctrico obligaran a hacer una zanja que también les impidió el paso a sus plazas de garaje el mes pasado. Entre el día 7 y el 23 de noviembre tampoco podían acceder en horario diurno y desde la Concejalía de Mobilidade, apunta Yáñez, le explicaron que, al no ser una prohibición de 24 horas, no podían ofrecerles alternativas. Ahora, que sí afecta todo el día y la noche, tampoco le da una solución, dice. "Nos están mareando", critica.