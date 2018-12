"Hay que superar la idea de que los riesgos laborales se dan sobre todo en el hombre"

El Colegio de Graduados Sociales de A Coruña y Ourense celebró la pasada semana una jornada sobre la prevención de riesgos laborales con perspectiva de género en la que participaron representantes de la Administración y los sindicatos para abordar este asunto. La presidenta del Consello Galego de Relacións Laborais, Verónica Martínez Barbero, que asistió a este encuentro, considera necesario prevenir los accidentes y enfermedades en el trabajo de forma específica hacia la mujer debido a que le afectan de modo diferente y que hay actividades con una fuerte presencia femenina.

- ¿Cree que es necesario afrontar los riesgos laborales de la mujer desde una óptica especial?

-Es muy importante y necesario. Las personas que intervinieron en la jornada del Colegio de Graduados Sociales lo pusieron de manifiesto, no solo la mesa de interlocutores sociales, ya que fue una opinión común. Desde el punto de vista de los agentes químicos y biológicos que se emplean en la actividad laboral, todas las pruebas y las muestras que se hacen a nivel mundial las tenemos solo sobre hombres. El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) ha hecho algunas sobre mujeres y se ha revelado que la gestión no es idéntica porque biológicamente somos diferentes. Hay además sectores laborales muy feminizados y riesgos que son femeninos en sí mismos. Cuando pensamos en riesgos laborales lo hacemos sobre accidentes graves, aunque las lesiones surgidas a raíz del trabajo pueden ser de otro tipo, como lumbares o musculoesqueléticas que afectan hoy en día a trabajos muy feminizados.

- Pero para que pueda aplicarse esta perspectiva tendrá que haber una concienciación tanto de los técnicos de prevención de riesgos como de las empresas.

-Evidentemente es así. Y de las propias personas que trabajamos, porque tenemos que pensar que un dolor de brazo de una limpiadora que se pasa el día haciendo el mismo gesto de frotar contra una pared no es el mismo que el de un hombre que trabaje en la industria del metal y que haga un movimiento repetitivo muy similar para encajar una pieza. Tenemos que superar la idea de que los riesgos laborales se dan sobre todo en el hombre porque eso viene de que en principio la incorporación al trabajo fue del varón, pero a día de hoy sectores como el cuidado de personas, limpieza, camareras de piso y en Galicia las mariscadoras y las rederas están muy feminizados y tienen unos riesgos muy específicos a los que muchas veces les damos escasa importancia.

- ¿Se debe a que el trabajo de la mujer muchas veces se ha infravalorado?

-Es así. De una limpiadora lo que se piensa es que puede tener el mismo riesgo laboral que una mujer que se queda en casa limpiando, aunque no es lo mismo. En las empresas se hacen evaluaciones de riesgo, por lo que no se incumple la norma, pero nos hace falta esa perspectiva y, además, tener en cuenta que hay estados biológicos exclusivos de las mujeres, como el embarazo y la lactancia. Desde ese punto de vista, una empresa aunque no tenga mujeres contratadas tiene que tener previsto ese riesgo, del mismo modo que una empresa que nunca ha sufrido una explosión tiene evaluado ese riesgo.

- ¿Hay que incrementar la formación sobre los riesgos inherentes a la mujer?

-Debería incidirse particularmente en los programas de formación en que hay una diferencia y que hay que buscar una nueva perspectiva porque la que tenemos en la cabeza es androcéntrica y hay que diversificarla.

- ¿Hay algún sector profesional que reclamase en la jornada ese enfoque sobre la mujer en los riesgos laborales?

-Fue muy global, todos los intervinientes llegaron a la conclusión de que hay que trabajar mucho sobre esta materia, ya que la igualdad es algo transversal y la prevención de riesgos no se escapa de ello, aunque lo perdemos de vista muchas veces.

- ¿Debería hacer especial hincapié la Inspección de Trabajo en que todas las empresas tengan cubierta esta vertiente?

-Debería hacerlo. Lo cierto es que sus campañas sobre la mujer se centran en los riesgos en la lactancia y el embarazo, pero creo que la prevención de riesgos con perspectiva de género es un enfoque más amplio y no hay ninguna campaña específica sobre ella, aunque si hay alguna denuncia se atiende, pero se podría hacer más hincapié a través de las campañas autonómicas, estatales o de la Unión Europea.