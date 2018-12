Patrimonio propone expedientar al Concello por ejecutar obras sin su permiso

La jefatura territorial de la Consellería de Cultura propone abrir un procedimiento sancionador al Concello por ejecutar las obras de la calle Maestranza, que se desarrollaron durante el pasado verano, sin permiso de la Dirección Xeral de Patrimonio. El alcalde, Xulio Ferreiro, ha defendido que los técnicos de la Comisión del Patrimonio del Ayuntamiento entendieron en su momento "que no era necesario" pedir una autorización para llevar a cabo esta actuación.

Patrimonio inició hace un mes una investigación por este caso al entender que la calle Maestranza forma parte del conjunto histórico y de su zona de protección delimitada. Esta característica provoca que sea necesario el consentimiento de la Xunta para realizar actuaciones de cualquier tipo en dicho territorio, sostiene.

Los Servicios Centrales de la Xunta decidirán, tras la propuesta de Patrimonio, si se debe abrir un procedimiento sancionador al Concello por esta actuación. Ese procedimiento puede desembocar o no en multa económica.

Cuando se inició el procedimiento, Xulio Ferreiro explicó que se trataba de "una discrepancia en cuanto a la interpretación de la norma" y que había sido los técnicos municipales los que habían dado el visto bueno para llevar a cabo las obras de ampliación de las aceras de la calle Maestranza, en la parte posterior del colegio Santo Domingo. Estos trabajos, que pretendían mejorar la accesibilidad en la zona, se completaron durante el verano y coincidieron con el inicio de la peatonalización de la Ciudad Vieja.

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, expuso que entendía que no se necesitaba el consentimiento de Patrimonio por estar contemplado en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri). Además, el Gobierno local prevé comenzar las obras de reurbanización de las calles Cortaduría y Damas -también en el casco histórico- y la segunda fase de los trabajos de Maestranza, para lo que también se requiere autorización de la Xunta. "Si es necesario, lo solicitaremos. No tenemos ganas de reincidir en comportamientos que no están claros", apuntó el alcalde.

La Dirección Xeral de Patrimonio ha asegurado en reiteradas ocasiones que no ha recibido solicitudes de permiso por parte del Concello para seguir adelante con estas obras. El Gobierno local tenía previsto poner fin a estas actuaciones en el entorno de la Ciudad Vieja en mayo, antes de finalizar el mandato. No obstante, los trabajos de mejora de estas calles no podrán comenzar hasta que la Xunta dé permiso para seguir adelante.