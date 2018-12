Susana Sanromán presenta 'Distopía' en la Fundación Luis Seoane

La creadora coruñesa Susana Sanromán presenta este sábado en la ciudad Distopía, el tercer número de la colección de fotolibros de bolsillo Brit Es. La presentación a cargo de esta artista, afincada en Londres, tendrá lugar a las 12.30 horas en la Fundación Luís Seoane de A Coruña.

La artista realizará para la ocasión una performance titulada Waste or not to waste -en español Desperdiciar o no desperdiciar-, una propuesta "político-ambiental" que invita a la participación del público, al que Sanromán invitará a reflexionar sobre "la idea de la huella ecológica como una forma de medir el impacto que deja nuestra vida cotidiana en el medio ambiente", según avanzan desde la Fundación Luis Seoane. "Esta pieza ahonda en uno del los factores más importantes causantes de esta huella: la generación de residuos", reflexiona la autora.

Esta colección de fotolibros en la que participa Susana Sanromán refleja la esencia de la plataforma cultural Brit Es, fundada y dirigida por la también coruñesa Carolina Núñez Roca, como un espacio de reflexión, divulgación e internacionalización de arte contemporáneo español e iberoamericano. Estos fotolibros, de pequeño formato, recogen el trabajo de fotógrafos emergentes que viven y trabajan en el Reino Unido.

"Consideramos fundamental la promoción de la obra de los creadores españoles y latinoamericanos en el exterior para fomentar el diálogo intercultural y ayudar a construir sociedades más tolerantes, especialmente en la era Trump y Brexit", destaca Carolina Núñez Roca. Cada libro se centra en un concepto específico y cuenta con un prólogo de un influencer en el mundo del arte que respalda el trabajo de cada artista. En este caso la temática es el medioambiente, la artista Susana Sanromán y el prólogo está escrito por la comisaria independiente Kathleen Soriano, actual presidenta de la Bienal de Liverpool. El número anterior dedicado al fotógrafo madrileño Pablo Conejo, con prólogo de Arianna Rinaldo, se presentó en Madrid el pasado mes de febrero de 2018 en la librería La Fábrica, coincidiendo con la feria ARCO de Madrid.

Distopía fue presentado internacionalmente en Reino Unido en la galería Leica del barrio londinense de Mayfair el pasado 1 de noviembre. El acto de este sábado en la Fundación Luis Seoane de A Coruña será su presentación oficial en España.

CO-EDICIÓN

Este tercer fotolibro de Brit Es se ha publicado y editado en colaboración con la marca LEICA,

referente mundial de cámaras fotográficas y especialmente relacionada con la fotografía de la calle, utilizada a lo largo de la historia por fotógrafos y foto-periodistas tan destacados como Henri Cartier-Bresson, Elliott Erwitt, Robert Frank, Robert Capa, Vivian Maier, Sebastião Salgado, Alex Webb, Joel Meyerowitz, Ralph Gibson o Larry Burrows. Susana Sanromán expone en la actualidad su serie Present Imperfect, Future Tense en la galería LEICA de Londres.