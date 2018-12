Rap con sello coruñés

Muchos se habrán quedado sorprendidos al verlos esta semana: un curioso Papá Noel y un elfo de estilo urbano, que repartían regalos a bordo de sus skates por los Jardines de Méndez Núñez y la plaza de María Pita. Al contrario de lo que alguno podría haberse imaginado, sin embargo, no se trataba de ninguna campaña navideña. Era Lora, la banda de Carlos Eirís y Alejandro Gesto, que abordaba este martes la grabación de su nuevo vídeo musical. "He tenido la suerte de viajar a muchos sitios, pero A Coruña sigue estando entre las ciudades más bonitas en las que estuve. Hay mil escenario chulos, y es más fácil hacer un vídeo porque la gente la reconoce", explica el primero de los raperos, que ya ha hecho de la urbe su escenario habitual.

El centro, la zona de la Marina y el dique de abrigo son algunas de las partes de la ciudad que protagonizan sus grabaciones, realizadas junto a Rare Cooperativa. A pesar de llevar poco tiempo en escena -comenzaban el año pasado- la banda ya ha lanzado junto a la compañía 7 de las más de 20 canciones con las que arrancaba su proyecto, que lograba con su primer tema, Raymond, su mayor éxito musical. "Aquello fue el boom. En ese vídeo estamos en la Plaza de Pontevedra, y también pasamos por la Calle Real y por Riazor", dice Eirís sobre la pieza audiovisual, para la que no dudaron en tomar el sol frente a los desconcertados viandantes.

El nuevo tema que los músicos preparaban este martes tienen, asegura, todas las papeletas para convertirse en una de las mejores canciones de la banda. La composición se unirá a otras como Jonnhy Reggae, Rocknrolla o My little treasure, engordando una lista que comenzaba "tarde" pero con muchas ganas. "Alejandro y yo somos amigos desde los 3 años. Fuimos la primera persona que conocimos fuera de casa, pero todavía fue a los veinte años cuando empezamos con la música", recuerda el cantante, echando la vista atrás.

Varias formaciones que acabaron en "nada" fueron los escalones que el dúo coruñés recorrió hasta llegar a Lora, con la que tratan ahora de crear "algo muy vistoso y que llame la atención". El proyecto no es aún su labor a tiempo completo- Gesto es biólogo y Eirís arquitecto técnico-, pero eso no impide que los cantantes apuesten todas sus cartas a un rap "pachanguero" con el que diferenciarse de la vertiente más cruda del género. "Ya hay mucha gente haciendo ese tipo de rap. Nosotros lo que queremos es pasarlo bien", indica Eirís, que asegura que sus canciones con "receta pop" han logrado atraer hasta este tipo de música a gente que no la escuchaba. Y todo apunta a que lo seguirá haciendo. Tras lanzar 10 singles con videoclip- una meta de la que ya están cerca- Lora se pondrá manos a la obra para preparar los directos, con los que espera entrar con fuerza en los festivales del próximo año.