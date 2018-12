La plantilla del MAC lleva su cierre al concierto de Naturgy

El concierto de navidad que cada año celebra la antigua Fenosa, hoy Naturgy, se ha convertido en uno de los acontecimientos de estas fiestas en A Coruña, por lo que los trabajadores del Museo de Arte Contemporáneo propiedad de esta empresa eléctrica decidieron que ayer se daba una ocasión idónea para llevar su protesta por el inminente cierre del centro, previsto para el 31 de diciembre. Los asistentes al acto en el Palacio de la Ópera recibieron octavillas con el texto: "Naturgy: o compromiso coa cultura exprésase todos os días, non só en vésperas do Nadal. Non ao peche do MAC", con las que los trabajadores expresaron su deseo de que el museo siga abierto.