Cámaras de tráfico en 'stand by' y que no multan

La Policía Local cuenta con más de medio centenar de cámaras por las calles de la ciudad para controlar el tráfico, pero hay también otros sistemas de vigilancia que detectan la doble fila y si un vehículo pasa un semáforo en rojo. Cámaras, eso sí, que no multan y que se encuentran en stand by desde su instalación al principio del mandato de Marea.

Con el PP en el Ayuntamiento se colocaron cámaras en las calles que reciben el distintivo de Vía Prioritaria Vigilada. Son las zonas de plaza de Pontevedra, plaza de Galicia, San Andrés y la calle Federico Tapia. Este sistema se activó en 2012 para acabar con este tipo de estacionamiento y con la llegada de Marea a María Pita se amplió. El año pasado detectó un total de 2.230 infracciones. Sin embargo, muchas de estas cámaras tienen problemas de mantenimiento, no funcionan o no se han activado en otras zonas de la ciudad en las que el problema de la doble fila es diario. Los agentes de la Policía Local reciben continuamente llamadas que les alertan de malas prácticas de estacionamiento, por lo que algunas de estas multas se imponen de manera presencial. Además, un multamóvil -que entró en funcionamiento en 2008- recorre las calles de la ciudad para sancionar a los conductores que han dejado su vehículo mal aparcado. La diferencia entre los casos que acaban con una multa y los que no se basa en la molestia para la circulación en la zona. En 2017 impuso 448 multas.

Pese a todo, la doble fila supone un obstáculo en la movilidad en la ciudad. Es el séptimo motivo de sanción de la Policía Local, que el año pasado puso 1.235 multas por este motivo, apenas un 2% del total de sanciones. La solución, indican desde la Policía Local, sería mejorar el sistema de control de la doble fila, dotándolo de más cámaras por toda la ciudad que detectasen vehículos parados en doble fila y que notificasen la incidencia pasados tres minutos.

El Concello también colocó en 2015 las cámaras foto-rojo, que detectan cuando un coche se pasa un semáforo en rojo. El sistema se instaló en la avenida de Finisterre, Juan Flórez, plaza de Ourense y Linares Rivas, pero no ha llegado a utilizarse. Las cámaras llevan tres años sobre los semáforos de estas calles pero todavía no han cazado a ningún conductor. ¿El motivo? El Tribunal Supremo indicó que para que las imágenes sean válidas deben estar sometidas a controles de medición. Una sentencia que reiteró a principios de 2018 y a la que el Gobierno local contestó que adaptaría sus radares para ponerlos en funcionamiento, pero continúan en off. El sistema de vigilancia mediante dispositivos denominados foto-rojos consiste en la captación de imágenes de vehículos antes y después de su paso por los semáforos. Las fotografías son muy nítidas y permiten identificar los coches con claridad. Trabaja las 24 horas del día y bajo cualquier condición meteorológica. Si el semáforo es rebasado cuando está en fase de color rojo, el foto-rojo descifra la matrícula del coche y envía la notificación de forma automática a un centro de tratamiento de denuncias. La multa por sobrepasar la luz roja supone el pago de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir.