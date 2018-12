Defensa marca los tiempos

La idea del rector de la Universidad de convertir la fábrica de armas en un gran parque tecnológico tiene una traba principal: Defensa no quiere oír hablar del futuro del solar de Pedralonga. En una contestación a los diputados del PP, el ministerio explica que, hasta que finalice el proceso de revocación de la concesión actual, no se puede hablar de la "futura utilización" de la factoría. Mientras, desde la Xunta tampoco realizan ninguna declaración sobre el plan

El Ministerio de Defensa no quiere precipitarse en tomar decisiones respecto al futuro de la fábrica de armas. Pese a tener el informe del Consejo de Estado que avala la revocación de la concesión en la mano y con la propuesta de la Universidade da Coruña (UDC) de crear un gran parque de empresas tecnológicas, el departamento estatal no quiere comenzar, por lo menos públicamente, a plantearse opciones para los terrenos de Pedralonga ni de sus trabajadores. En una contestación a los diputados coruñeses del PP en el Congreso, Defensa explica que, mientras no den por finalizado el expediente para echar a Hércules de Armamento de la factoría, "no se puede determinar la futura utilización" del solar o edificios de la fábrica.

En el documento, fechado el 21 de noviembre, el departamento dirigido por Margarita Robles no ofrece una fecha para revertir la concesión, tras el impago del canon anual por parte de la empresa, por lo que descarta comentar el posible "plan de diversificación futura" del espacio que planteaban los cuatro parlamentarios coruñeses. Tampoco realizaron una valoración ayer del propio plan expuesto por el rector universitario, Julio Abalde, para el solar a largo plazo.

Desde la Xunta tampoco quisieron posicionarse ayer con respecto a la idea de la UDC para la factoría coruñesa. Desde la Consellería de Educación dijeron no contar con "ningún documento" de la universidad a este respecto por lo que se abstuvieron de comentar nada del proyecto. En el caso de la Consellería de Economía, sí que confirman que la institución académica coruñesa envió una propuesta, pero fuentes del departamento explicaron que están "estudiándola" para poder tener una posición específica. Pese a esta fría acogida por parte del Gobierno gallego, la UDC espera que la administración autonómica sea el socio inversor mayoritario, con entre 15 y 20 millones de euros, de los 22 que creen que sería necesario para desarrollar el proyecto. Abalde apuesta por una "una vía específica de financiación público-privada", aunque no detalló qué empresas podrían estar interesadas. Desde el Clúster TIC de Galicia calificaron el plan de "incipiente" por lo que tampoco apoyaron expresamente la idea de Abalde, a la espera de que "evolucione".

El Gobierno central inició en agosto los trámites para la recuperación de la fábrica de armas y, en aquel momento, apostaba por volver a convocar un concurso para una nueva concesión. Tras la idea, en el pasado, de convertir estos terrenos en el futuro complejo hospitalario y la más actual de que sea un parque empresarial tecnológico, el Ministerio de Defensa tendrá que dar por cerrado el capítulo de Hércules de Armamento y decidir qué hacer con el solar de Pedralonga y con su futuro contenido.