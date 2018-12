"Hai moita satisfacción, pero quédanos un pouso de amargura por esperar tantos anos"

- Que supón a concesión da licenza de primeira ocupación?

-É un fito importantísimo, pero agora o seguinte paso é que a comercializadora da electricidade nos poña os contadores. No momento no que nos dean luz e nos abran a billa da auga, xa poderemos facer probas de carga e entrar a levar algún electrodoméstico, mirar que funcionen, probar a calefacción?, aínda que para entrar nelas a vivir aínda falta a calificación definitiva dos pisos por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

- Pero dispor da licenza suporá un alivio.

-É importantísimo porque todos os trámites que había que facer coa administración municipal quedan xa rematados. Agora o que nos falta é a administración autonómica, da que temos o compromiso de que nos van facer a tramitación da certificación de vivienda protexida coa maior celeridade posible.

- Contan con que en xaneiro poidan estar nos pisos?

-Se puidera ser neste ano sería algo espectacular, pero se non é así, polo menos que sexa á volta do ano, para facer os trámites de notarías e hipotecas e entrar a vivir nos pisos a mediados de xaneiro.

- Haberá satisfacción polo tempo que levan esperando por este momento.

-Hai moitísima satisfacción, aínda que nos queda un pouso de amargura por ter que estar agardando tantos anos, pero hoxe [por onte] non nos acordamos diso porque é un momento de alegría e felicitación e mesmo de estarmos a ben coas administración públicas, con Fenosa e con Emalcsa porque desta volta si se portaron e tramitaron as cousas con celeridade.

- Canto tempo pasou desque se embarcaron nesta aventura da Carnocha?

-Antes de comezar as obras constituimos a cooperativa e compramos o terreo a Xestur, do que hai dez anos xa.

- É un tempo longuísimo para conseguir ter unha vivienda.

-É un tempo desesperante, no que houbo moito sufrimento e no que houbo que facer un desembolso importantísimo, pero repito que hoxe non é un día para pensar niso porque estamos todos moi satisfeitos e incluso moi agradecidos.

- E dentro de pouco terán veciños no ofimático porque a Xunta comezou xa as obras do seu edificio.

-E tamén haberá máis cooperativas ás que lles darán a licenza de primeira ocupación porque nós fomos os primeiros e abrimos a porta para que veñan outros detrás, o que tamén nos satisface moito.

- Esperan que dentro de pouco haxa equipamento comercial e doutro tipo no polígono?

-Os nosos dous baixos xa os temos vendidos e estou seguro que vai ser un barrio punteiro e cunha calidade de vida importante polo deseño que ten e polas calidades arquitectónicas.