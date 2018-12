No es pequeño mérito que Naturgy, nombre actual de la compañía de gas y electricidad , haya alcanzado su concierto de Navidad número 23 con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Hay que felicitarse y felicitarles (a quienes dirigen hoy la mentada compañía) por haber llegado hasta aquí y además con voluntad de continuidad. Han sido muy inteligentes porque han vinculado el patrocinio de un concierto a la que, para la mayor parte de la crítica española, es la mejor orquesta de España. En esta oportunidad, como en tantas otras, éxito impresionante: lleno hasta la bandera y un público entregado ante un programa sólido, de altísima calidad musical, que bien pudiera ser uno más de temporada. Podría parecer manjar demasiado sustancioso para paladares poco avezados; pero los muchos aficionados habituales de la OSG marcaron la pauta (aunque no pudieron evitar algunos aplausos entre movimientos) y el final de la Quinta, de Shostakovich -obra severa y oscura- fue saludado con una formidable aclamación. Cierto que la orquesta estuvo espléndida con un Litton soberbio al frente. Y, es curioso: contrariamente a lo esperado, no tuvieron tanto éxito las dos suites de El sombrero de tres picos, de Falla. El director norteamericano estuvo bien, brillante a veces; pero con bastantes problemas a la hora de jerarquizar los planos sonoros (sobre todo en la Jota) en los tutti en fortísimo de esta preciosa página que hubiera merecido mejor versión. La inevitable Marcha Radetzky, de Johann Strauss padre, con sus también inevitables aplausos a compás por parte del público, concluyó un singular y sobresaliente concierto, aunque con dos partes bien diferenciadas.