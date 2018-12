El alcalde reprocha a Pedro Sánchez que solo haya "buenas palabras" sobre temas clave para la ciudad

La reforma de Alfonso Molina, el dragado de la ría de O Burgo, el futuro de Alcoa, la conexión ferroviaria del puerto exterior, el tren de Ferrol, la amortización de la deuda del Puerto y el destino de los muelles interiores son asuntos sobre los que no se han producido cambios desde la llegada del PSOE al Gobierno, según manifiesta el alcalde, Xulio Ferreiro, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en las cartas que les envió.

Para el regidor, el cambio en La Moncloa solo ha generado "buenas palabras", por lo que expresa su "decepción" y "malestar" ante la falta de respuestas a los problemas coruñeses. Ferreiro destaca que el Gobierno ya prometió que condonará la deuda del Puerto de Valencia mediante un decreto ley si no se aprueban los presupuestos del Estado de 2019 y que si no se adopta una medida semejante con el de A Coruña supondrá una "tomadura de pelo" para la ciudad.

También anuncia que en el próximo pleno municipal Marea Atlántica solicitará mediante una moción que el Gobierno dé respuesta a los acuerdos adoptados por Concello, Diputación, Parlamento de Galicia y Congreso de los Diputados para que se condone la deuda portuaria, se convoque la comisión de seguimiento de los acuerdos de 2004, se constituya un consorcio para gestionar el futuro de los muelles y se ejecute la conexión ferroviaria del puerto exterior.