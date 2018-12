PP y PSOE exigen conocer el periodo de pago a proveedores de noviembre

Los grupos municipales del PP y el PSOE reclamaron ayer al Gobierno local que dé a conocer el periodo medio de pago a proveedores del mes de noviembre, un dato fundamental para saber si el Concello podrá destinar a diversas inversiones el superávit de 15,1 millones de euros obtenido en el presupuesto del año pasado. El incumplimiento del límite de 30 días que fija la legislación ha impedido hasta ahora financiar esas actuaciones, entre ellas obras en centros educativos e instalaciones deportivas y municipales, las denominadas inversiones financieramente sostenibles, que de momento están aplazadas.

El Ejecutivo aún no ha hecho público el dato y los socialistas, a través de su portavoz, Yoya Neira, le recuerdan que falta una semana para el cierre del ejercicio. "Para poder recuperar las inversiones financieramente sostenibles sería necesario que presentasen el dato con rapidez, no existe justificación para el retraso", comenta Neira.

El Gobierno local deberá convocar un pleno extraordinario en diciembre para aprobar a qué dedica los 15,1 millones de euros a través de una modificación en el presupuesto: si a estas inversiones en caso de cumplir con el pago de facturas a los proveedores o a amortizar deuda en caso contrario.

El grupo municipal popular recuerda que ayer fue el último día de plazo para presentar alegaciones al cambio presupuestario y todavía no se conoce el dato de noviembre sobre el abono de facturas. De repetirse el incumplimiento, sería el octavo mes consecutivo, advierte el PP, que critica "la pésima gestión de Ferreiro".