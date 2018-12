Defensa ve en peligro la venta de parcelas en A Maestranza con la suspensión de licencias

Valladas, la parcela de Defensa que no tiene comprador (izquierda) y las dos que sí lo tienen (derecha).

Valladas, la parcela de Defensa que no tiene comprador (izquierda) y las dos que sí lo tienen (derecha). víctor echave

El Ministerio de Defensa se rebela contra la decisión del Ayuntamiento de suspender la concesión de licencias de nueva construcción en A Maestranza durante un año porque aboca al "fracaso" la venta de dos de las tres parcelas que posee en esta zona, por las que una empresa se ha mostrado dispuesta a pagarle 11,89 millones de euros. No solo alega que el acuerdo del Concello, en vigor desde finales de octubre durante un año, "impide" que fructifique la venta y le supone un "quebranto económico", sino que también argumenta que implica un "perjuicio" para el comprador.

El Ministerio plantea estos argumentos en su recurso de reposición interpuesto para reclamar al Ayuntamiento que levante el veto a la concesión de licencias en el ámbito de la muralla de la Ciudad Vieja, dentro del que se encuentran las tres parcelas de A Maestranza. La Junta de Gobierno Local acordará hoy no admitir el recurso por haberlo presentado fuera de plazo y porque una Administración pública, alega, no puede interponerlo contra otra. A Defensa le queda la vía contencioso-administrativa en los tribunales para oponerse al acuerdo. La suspensión de licencias afecta a las de parcelación, derribo y construcción, pero no a las de conservación y rehabilitación.

El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), a través del que el Ministerio presenta el recurso, expone que la decisión del Concello le supone "un claro perjuicio" al paralizar la expedición de permisos de construcción de edificios. La "consecuencia de difícil o imposible reparación" será, según Defensa, "la no venta de las parcelas por un importe de 11,87 millones de euros". "Impide a este organismo llevar a cabo la enajenación de sus bienes para la obtención de recursos que permitan colaborar en la financiación de los planes de inversión del Ministerio de Defensa", remarca.

El Gobierno local ha aprobado la suspensión de licencias con un doble objetivo: "proteger" las murallas de la Ciudad Vieja y analizar la definición de nuevas dotaciones públicas en el casco histórico. A juicio de Defensa, el objetivo es otro: "Las acciones que se deducen [del acuerdo municipal] van encaminadas a la modificación de los usos e intensidades edificatorias de las tres parcelas, que producirá una clara minoración del valor del patrimonio del Invied". La tercera parcela, en venta pero sin comprador, está tasada en 8,71 millones, por lo que Defensa eleva "el perjuicio" a 20,6 millones. El planeamiento urbanístico en vigor autoriza la construcción de unas 290 viviendas entre las tres.

El Ministerio sostiene que no existe interés público "debidamente justificado" en la aprobación de la suspensión de licencias porque ni ha habido "cambios significativos" en la Ciudad Vieja ni "se han detectado necesidades nuevas". La modificación responde, según expone Defensa, a una actuación del Concello que excede el margen de discrecionalidad que se reconoce a las Administraciones públicas.

El Ministerio de Defensa ha encontrado comprador para dos de sus tres parcelas de A Maestranza después de dos intentos fallidos de subasta, la primera en 2016 y la segunda, con una rebaja de más del 20% en el precio de salida, este año. Por el camino, el pleno del Concello, con la abstención de PP y PSOE, exigió en abril de 2016 no edificar en A Maestranza y la Comisión de Defensa del Congreso, con el voto en contra de los populares, acordó en junio de 2017 establecer una mesa de negociación entre el Ministerio y el Concello para tratar el traspaso de las parcelas.

Defensa y Concello acordaron constituir esa mesa en octubre pasado, cuando ya el Ministerio había recibido la oferta de compra de las dos fincas. Defensa ha rechazado dar marcha atrás a esta venta y asegura que el proceso "concluirá" con la adjudicación directa, un final que ve difícil en su recurso.