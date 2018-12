¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Noche de jazz y folk en la Sala Mardi Gras

22.00 horas. El grupo ferrolano Willie & Winnie interpreta sus temas folk en Mardi Gras, donde compartirán escenario con el jazz y el rock progresivo de Amoeba Split.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►Amatria presenta su disco 'Algarabía'

01.30 horas. El músico manchego llega a la sala Búnker de la mano de su nuevo álbum, Algarabía. El directo está enmarcado dentro de la gira San Miguel Music Explorers On Tour.

Búnker

Plaza Cormelana, 6

►Encuentro con la escritora Carme Adán

19.30 horas. La filósofa y feminista visita Alexandre Bóveda para hablar de su nuevo libro Feminicidio. Unha nova orde patriarcal en tempos de submisión.

Asociación Alexandre Bóveda

Olmos, 16

►Charla sobre Amigos dos Museos de Galicia

20.00 horas. El museólogo Felipe Senén imparte en Portas Ártabras una conferencia sobre la trayectoria y el futuro del colectivo Amigos dos Museos de Galicia.

Portas Ártabras

Sinagoga, 22

►Gustavo García Roig inaugura su muestra

20.00 horas. El artista presenta su exposición Fotopoesías de otros mundos, en la que incluye versos y los fotolibros O mundo habitado y Encuentro en Puruchuco de Perú.

Anticuario Cosme & Son

Emilia Pardo Bazán, 4

►Concierto de Navidad de la Orquesta Gaos

20.30 horas. La Orquesta Gaos y sus formaciones corales celebran las fiestas navideñas con un concierto, en el que repasarán musicales como Los miserables y El fantasma de la ópera.

Teatro Colón

Avenida de la Marina, 7A

►Actuación de la Garufa Blue Devils Big Band

22.30 horas. La banda residente del Garufa Club, Garufa Blue Devils Big Band, da un concierto de swing en dos pases. La entrada cuesta diez euros, e incluye consumición mínima.

Garufa Club

Riazor, 5

►Villancicos con la coral Follas Novas

19.30 horas. La Coral Polifónica Follas Novas continúa el programa de actividades navideñas del Concello con una jornada de villancicos, que dará en la entrada del Ayuntamiento.

Palacio Municipal

Plaza de María Pita, 1

►Cuentacuentos para niños

La librería Suévia organiza una sesión de cuentacuentos para niños a partir de 3 años, que recibirán la visita del Apalpador.

18.30 horas

►Empieza el Sellier Film Festival

El ciclo comienza en el Museo de Arte Contemporáneo con filmes de Amando de Ossorio.

Desde las 18.00 horas

Sábado

►Depedro, en directo en el Playa

Jairo Zavala, conocido como Depedro, comparte en el Playa Club los ritmos de su último disco, Todo va a salir bien.

23.00 horas

►Conferencia de la Agrupación Ío

La Agrupación Astronómica Ío ofrece en la Casa de las Ciencias la charla O ano que chimpamos un coche ao espazo.

19.30 horas

►Espectáculo sobre Michael Jackson

El Palacio de la Ópera acoge el espectáculo Forever. The best show about The King of Pop.

21.00 horas

Domingo

►'Show' de Furious Monkey House

El grupo de Pontevedra lleva al teatro Colón los ritmos de su álbum Run, y adelanta algunos de los temas de su nuevo LP.

18.30 horas

