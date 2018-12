La tarifa de taxi se encarecerá diez céntimos, la primera subida desde 2015

La tarifa de taxi se encarecerá un 2,4% con el nuevo año, lo que supone una subida de diez céntimos en la bajada de bandera. Será la primera subida de los precios de este servicio desde 2015, año del último incremento. Los presidentes de Teletaxi, Manuel Sánchez Quindimil, y Radiotaxi, Leopoldo Vila, han solicitado la revisión de las tarifas para que se ajusten mejor a la realidad. "Llevamos muchos años sin subir y creemos que es necesario porque también ha subido el combustible y los seguros tienen precios elevados", defiende Quindimil.

La bajada de bandera pasará de 3,90 a cuatro euros, entre las seis de la mañana y las diez de la noche. De madrugada el precio será de 4,50 euros, y hasta ahora era de 4,40 euros. El kilómetro recorrido pasará de 98 céntimos a un euro. La hora de espera, que valía 20 euros, subirá 50 céntimos. El presidente de Teletaxi reconoce que la subida -que aprobará hoy la Junta de Gobierno local y que analizará después la Comisión de Precios de la Xunta- "debería ser mayor" pero entiende que "para el usuario no es el mejor momento". Durante tres años, el servicio de taxi de la ciudad no solicitó la actualización de las tarifas "por la crisis", pero ahora se encuentra en una "situación difícil" en la que ve necesario "que se incrementen los precios". "Es un tema de supervivencia. El sector no está bien y entendemos que debemos subir la tarifa", comenta Manuel Sánchez Quindimil, quien recuerda que los taxistas están pidiendo "lo mínimo". Los trabajadores de Teletaxi y Radiotaxi lamentan además que deben abonar una cantidad elevada para mantener el seguro de su vehículo. "No es como un coche convencional, se paga entre 1.500 y 2.000 euros por el seguro", indica Quindimil, que asegura que la subida "no tiene nada que ver" con la llegada de Cabify, la empresa de coches de alquiler con conductor que llegó a la ciudad la semana pasada.