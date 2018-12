Sin marcha atrás para el adiós al MAC

No parece haber posibilidades para que el cierre definitivo del Museo de Arte Contemporáneo no se haga realidad el próximo día 30. Pese a las, por ahora, intenciones de las administraciones de continuar con el proyecto y sin escuchar la clara oposición ciudadana, que se concentrará el próximo día 28 a sus puertas, Naturgy mantiene el penúltimo día de 2018 como el último del MAC.

Esta misma semana, el alcalde, Xulio Ferreiro, mantuvo un encuentro con el delegado territorial de la empresa energética, Manuel Fernández, y con el director de la fundación de la compañía, Martí Solà dentro, según explican fuentes municipales, de los "contactos" que desarrollan desde el anuncio del cierre en octubre y con el claro objetivo de que la colección de arte permanezca en la ciudad y que el edificio pueda reabrirse.

Pese a no conocerse más avances de la reunión celebrada el pasado miércoles, el regidor pactó con ambos volver a verse después de las fechas navideñas, cuando el museo ya esté clausurado. Un síntoma de que la idea de que el Concello lidere un nuevo proyecto, en el que colaborarían otras administraciones y empresas, para el centro sigue en marcha por ahora. La deseada prórroga, por lo que parece, no está entre los planes de la antigua Unión Fenosa y el plan del alcalde tendrá que avanzar con el edificio cerrado y a la espera de que sus condiciones no se vean perjudicadas.

Con el anuncio de fin de actividad sobre las cabezas de los organizadores y de los trabajadores del museo, el MAC continúa con su programación, que ayer se centró en el Sellier Film Festival. El director de cine Amando de Ossorio es el protagonista principal del evento, que ha dado inicio a su cuarta edición. El ciclo, que durará hasta el domingo, compartirá una muestra de la filmografía del coruñés con carteles de sus películas, óleos y otros documentos, y celebrará el 90 aniversario de Mickey Mouse con una sesión de animación para los más pequeños de la casa. A partir de las 12.30 horas del domingo se ofrecerán piezas de la trayectoria del ratón desde su debut en la pantalla grande.

Las actividades que estaban previstas antes del anuncio del cierre siguen su curso y también, desde aquel momento, las muestras de rechazo. La asociación de vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros manifestó ayer su "total desacuerdo" con Naturgy por la decisión tomada por ser el MAC, dijeron los representantes de los residentes en el barrio, "uno de los pilares fundamentales del tejido cultural contemporáneo gallego". La entidad muestra su apoyo y participación en la concentración convocada para el próximo viernes, dos días antes del cierre, a las 20.00 horas bajo el lema Non ao peche do MAC!.