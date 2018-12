Quinto premio en A Coruña, Abegondo y Oleiros

El último quinto premio del Sorteo de Lotería de Navidad, el 02308, ha sido vendido en administraciones de A Coruña, Abegondo y Oleiros. Muy repartido en toda España, le corresponden 6.000 euros por décimo.

"No sabía nada. ¡Qué alegría me das!", ha respondido la responsable de la administración coruñesa de la calle de la Estrella, María Juega, al conocer por LA OPINIÓN que ha vendido este quinto premio. La noticia la ha cogido por sorpresa y desconoce aún el número de décimos vendidos, aunque el número no le "suena" y cree que lo despachó por ventanilla. Es el primer premio que reparte en el Sorteo de Navidad desde que, hace cinco años, se puso al frente de la administración.

Este quinto premio también se ha vendido en el despacho de lotería de la calle Atrio, en Abegondo, en el bar Casa Torreiro, y en la de la calle Cividanes, de Oleiros. En el local hostelero abegondés, venden décimos por máquina, por lo que creen que "habrá sido un décimo" suelto. En 2014, Casa Torreiro selló un boleto de la Lotería Primitiva premiado con 1,7 millones de euros, recuerda uno de sus empleados, Antonio Torreiro.